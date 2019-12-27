Rojava’da "ya cihatçılar kaydırılırsa" endişesi

Suriye Demokratik Meclisi Başkanlık Konseyi üyesi Hikmet Habib, Rudaw’a yaptığı açıklamada, İdlib’de operasyon düzenlemesi için Rusya’ya yeşil ışık yakıldığını belirterek, “Radikal grupların ortadan kaldırılması açısından biz bunu olumlu görüyoruz. Fakat diğer taraftan o bölgedeki siviller hakkında da endişeliyiz” dedi.

İDLİB’İN GÜNEYİNDE ÇATIŞMALAR

Suriye Ordusu, Rusya’nın hava desteğiyle cihatçı muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib’in güneyinde ilerlemeye devam ediyor. İdlib’de çemberi daraltarak radikal cihatçı grupları aşamalı olarak dağıtıp M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği kavşağı kontrol etmek isteyen Suriye hükümet güçleri son birkaç gün içerisinde 400 kilometre karelik bir bölgeyi ve buralardaki 45 köyü kontrol etmeyi başardı.

Suriye Ordusu ile cihatçı gruplar arasında Maaret El Numan ilçesi çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı ve Suriye hükümet güçlerinin El Birnan, Ferwan ve diğer cephelerde de saldırıya geçtiği belirtiliyor. Çatışmalar nedeniyle Türkiye yönetiminin desteklediği grupların M-5 uluslararası kara yolundan çekildiği ve Suriye ordusunun Türkiye’ye ait 3 gözlem noktasını kuşatmaya aldığı iddia ediliyor.

ROJAVALILAR ENDİŞELİ

İdlib’deki çatışmalar Rojava ve Fırat’ın doğusunu da dolaylı olarak etkiliyor. Erbil merkezli Rudaw Haber Ajansının haberine göre Rojava Özerk Yönetimi, Türkiye’nin desteklediği silahlı grupları ve ailelerini Rojava’da kontrol ettiği Kürt kentlerine aktarmasından endişe duyuyor. Ajansa konuşan Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Başkanlık Konseyi Üyesi Hikmet Habib, “İdlib’de operasyon düzenlemesi için Rusya’ya yeşil ışık yakılmış durumda. Radikal grupların ortadan kaldırılması açısından biz bunu olumlu görüyoruz. Fakat diğer taraftan o bölgedeki siviller hakkında da endişe duyuyoruz. Zaten yeni bir göç dalgası başlamış oldu” dedi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ-el Kaide’nin Suriye kolu) ve diğer cihatçı grupların etkili olduğu İdlib bölgesinde askeri harita günden güne değişiyor. Irak Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Yerel Meclisi Başkanı Kadri Can Mele de İdlib’deki savaşın kısa sürede sonuçlanmasını beklemediğini belirterek bu bölgenin daha çok pazarlık konusu olacağını söyledi. Mele, “Rusya’nın desteğiyle Suriye rejiminin İdlib’e başlattığı bu saldırı Türkiye ve Erdoğan üzerinde büyük bir baskıya neden olacaktır” dedi. (DIŞ HABERLER)