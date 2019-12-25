İÜ'de öğrencileri taciz ettiği belirtilen profesör hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin'in İstanbul Üniversite'sinde kadın öğrencilere "Burası pavyon değil, böyle giyinemezsiniz" diyerek fiziksel ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre 24 Aralık'ta doktora jüriliği için İstanbul Üniversitesi’ne gelen Atilla Girgin, koridorda oturan kadın öğrencilere hakaretlerde bulundu. “Burası okul pavyon değil, böyle giyinemezsiniz” şeklinde sözler sarf eden Girgin'in öğrencilerin üzerine yürüyerek kimliklerini istediği ve darbettiği belirtildi.

"SAVCILIĞA BAŞVURACAĞIZ"

Girgin’in saldırısına maruz kalan öğrencilerden M.Ç. BirGün’e İletişim fakültesinin dekanlığına başvurduklarını söyledi. M.Ç., “Atilla Girgin’in geçen yıl yaşanan bir olay nedeniyle doktora jüriliği yapması yasaklanmıştı. Başka bir hoca da kendisini okula getirtip bir doktora öğrencisine jürilik yaptırmış. Dekanlık da bu duruma çok tepkili ve okula girişi yasaklandı. Girgin ile ilgili dilekçe verdik ayrıca dekanlıkta bir dilekçe vermiş. Dekanlık, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne de Girgin ile ilgili işlem yapılmasına yönelik başvuruda bulunacak. Arkadaşlarımla beraber savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

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