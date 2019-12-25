Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: M-5 Karayolu rejime bırakıldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye rejim güçlerinin Rusya'nın da hava desteğiyle Maaret El Numan ilçesi yakınlarında bulunan Sırman köyündeki Türkiye’ye ait gözlem noktasının etrafını kuşattığını belirtti. SOHR, kenti kontrollerinde tutan El Kaide uzantılı El Nusra (Heyet Tahrir El Şam) ve Ehrar El Şam örgütlerinin M5 olarak bilinen Suriye-Halep uluslararası yolu üzerinde bulunan Keferbasin, Bablin, Sehyan ve Maaret Hetat bölgelerinden çekildiğini duyurdu.

Rejimin ilerlemesiyle, Türkiye'nin Maaret Hetat kasabasındaki gözlem noktası, Hama'nın kuzey kıyısındaki İdlib ve Morik'in doğu kıyısındaki Sırman kontrol noktalarından sonra rejim güçlerinin kontrolü altına giren üçüncü nokta oldu.

İdlib’deki bu gelişmeler, Türkiye, Rusya ve Suriye rejimi arasında Moskova'da iki gün önce yapılan toplantının ardından yaşandı.

Bu toplantılardan sonra İdlib'de Rusya ve rejim güçlerinin ağır bombardımanı ve Rusya’nın büyük bir savaşı işaret etmesi ardından gruplar uluslararası M-5 Karayolu’ndan çekildi. (MA)

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