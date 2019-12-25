Boşanmak isteyen eşini öldüren polise "haksız tahrik indirimi"!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanmak isteyen eşi Elif Yavuz'u tabancayla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "haksız tahrik indirimi" ile 24 yıla indirildi.

Demirören Haber Ajansının haberine göre geçen yıl Körfez Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İzmit'te görevli polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma davası açan eşi Elif Yavuz'u çocuklarının gözü önünde, tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından teslim olan Yavuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yavuz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiyle dava açıldı.

SAVCI CEZADA İNDİRİM İSTEDİ

Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ederek, "Cezada, henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunmuş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulansın" dedi.

Bugün görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan İbrahim Yavuz, cinayeti tahrik sonucu işlediğini öne sürerek hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 24 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme, İbrahim Yavuz’u önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından "olayda ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının tespit edilememesini" sanık lehine haksız tahrik sayarak cezayı 24 yıla indirdi. (HABER MERKEZİ)

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