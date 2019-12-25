Manisa'da intihar eden aile hekimi, toprağa verildi

Manisa'da Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Musa A., dün evlerinin çatı katındaki kömürlükte iple kendini asarak intihar etti. Eşinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Musa A.'nın yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Musa A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Musa A.'nın ölümü yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Musa A. için bugün Alaşehir Özmen Camii'nde cenaze namazı kılındı. Musa A.'nın cenazesi Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (HABER MERKEZİ)