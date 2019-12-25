Yaklaşık 4 yıl önce ekonomik gerekçeler öne sürülerek kapatılan Tire Güçbirliği Tekstil'den ücretlerini ve tazminatlarını alamayan TEKSİF üyesi işçiler haklarının ödenmesini istiyor. Tire Güçbirliği Tekstil’in bünyesinde bulunduğu Güçbirliği Holding’in genel kurulunun yapıldığı Kaya Prestij otel önünde bir araya gelen işçiler, seslerini duyurmaya çalışarak alacaklarının ödenmesini istedi.

"Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz" , "Kıdeme uzanan eller kırılsın" , "İşçiler burada Kemal Zorlu nerede" , "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları atan işçiler, hala yatmayan ücretlerini ve kıdem tazminatlarını istedi. (İzmir/EVRENSEL)