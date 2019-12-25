Van'da bin 130 gündür süren yasaklar 15 gün daha uzatıldı

Van’da bin 130 gündür süren eylem ve etkinlik yasağı 15 gün daha uzatıldı.

Van'da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan ve bin 130 gündür süren eylem ve etkinlik yasağı bir kez daha uzatıldı. Van Valiliğinin 15 gün daha uzattığı yasağın gerekçesi şöyle açıklandı:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 25/12/2019 tarihinden geçerli 08/01/2020 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stand kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır" (Van/MA)

Van'da 1023 gündür süren eylem ve etkinlik yasağı 15 gün daha uzatıldı