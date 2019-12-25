Adana'da sağanak sele neden oldu: Eğitime yine ara verildi

Adana'da kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı. Sel sularına kapılan araçtan 5 kişi kurtarıldı. CHP Milletvekili Ayhan Barut, ekili-dikili arazileri zarar gören üreticiler için seferberlik başlatılmasını istedi. "Çukurova afet bölgesi ilan edilsin" çağrısı yapan Barut, "Üreticilerimizin mağduriyeti derhal giderilsin" dedi.

Adana'da, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli yağış, halka zor anlar yaşattı. Gece boyunca da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Kozan Caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı.

Başta Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez ilçeler Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Adana Valiliği, kamu kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

SEL SULARINA KAPILAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Adana'da dün akşam saatlerinde sele kapılan otomobil tarlaya düştü. Sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

"ÇUKUROVA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana başta olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili-dikili tarım arazileri sulara gömülen üreticilerin mağduriyetinin derhal giderilmesini istedi. Üreticilere "Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Barut, yağışlar nedeniyle oluşan zararın acilen tespit edilip Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

4 İLÇEDE TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Adana'da 23 Aralık'tan itibaren çok etkili olan aşırı yağmur nedeniyle ekili ve dikili tarım arazilerini su bastı. 2018 yılı Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmurun düştüğü Adana'da sadece 24 Aralık'ta yani bir günde 150 kilogramın üzerinde yağmur yağdı. Sağanak yağışla birlikte özellikle Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Yüksek yerlerde yağışın etkisi nispeten daha az olurken alçak seviyedeki tarım alanlarına dolan suyu tahliye etmek isteyen çiftçiler güçlükler yaşadı.

"BAKAN AFETİ YERİNDE İNCELESİN"

Etkili olan yağışlar nedeniyle bahçelerin yanı sıra özellikle buğday ve soğan ekili tarlaların sular altında kaldığını vurgulayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Adana'da özellikle son 2 yıldır aşırı yağışlar nedeniyle üreticilerimiz zorda kalıyor. Narenciye ve meyve bahçeleri, soğan ve buğday ekili tarlalar büyük risk altında. Sulara gömülen ekili ve dikili arazilerdeki zararın boyutu elbette sular çekilince ortaya çıkacaktır. Bir an evvel bu olumsuzluklar gözetilerek bölgemiz afet alanı kapsamına alınmalıdır. Mümkün olduğunca zarar tespiti yapılmalı, söz konusu zararların tamamı karşılanmalıdır. Mağdur üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz 2 yıl süreyle ertelenmeli, üreticilerin zararlarının yerinde tespiti için Tarım ve Orman Bakanı ile üst düzey bürokratları kentimizde incelemelerde bulunmalıdır" (HABER MERKEZİ)

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