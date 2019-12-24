Gaziantep L Tipi Cezaevindeki hak ihlalleri TBMM gündeminde

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep L Tipi Cezaevinin, hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı cezaevlerinden olduğunu söyleyerek, kurulduğu günden bu yan çözülmeyen sorunlarını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

Gaziantep L Tipi Cezaevinde kalan Gülistan Al’ın İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu üyesi avukatlara verdiği bilgide gardiyanlar tarafından tehdit edildiklerini, mektuplarının işleme alınmadığını, 6 kişilik koğuşlarda 10 kişinin kaldığını, hasta ve yaşlıların haftada bir olan revir hakkının ise iki haftada bir kullandırıldığını belirttiğini söyleyen Mahmut Toğrul, aynı zamanda yaşlı ve hastalara ilaçların geç verildiğini, battaniye ve elbise dolabı ise verilmediğini belirtti. Spor, revir, hastane, görüş gibi yerlere giderken askeri nizamda tek sıra yürüme uygulamasının dayatıldığını söyleyen Toğrul, yine kırtasiye malzemelerinin verilmediğini ifade etti.

"HAK İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ ADINA NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPMAKTASINIZ?"

Toğrul; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e şu soruları sordu:

Gaziantep L Tipi Cezaevinde yaşanan sorunlar hakkındaki iddialar doğru mudur? İddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

Antep L Tipi Cezaevi’ndeki uygulamalardan haberdar mısınız? Cezaevi yöneticilerinin keyfi uygulamalarına dair önleyici kurallar getirilmesi gündeminizde olacak mıdır?

Antep L Tipi Cezaevi bakanlığınızca en son ne zaman denetlenmiştir? Bu denetlemeler sonucu ne tür idari işlemler yapılmıştır? Hak ihlallerinin önlenmesi adına ne tür çalışmalar yapmaktasınız?

‘‘Siz kimsiniz? Sizi gebertiriz, sizin yeriniz belli; siz suçlusunuz’’ diyen infaz koruma memurları hakkında adli ve idari bir soruşturma başlatacak mısınız? Başlatmayacak iseniz bu ifadeler suç değil midir? Başlatılmış ise soruşturma nasıl sonuçlanmıştır?

Antep L tipi cezaevinde kalan kadın mahsuplar siyasi nedenlerle cezaevinde oldukları için mi kanunu haklarından keyfi bir şekilde yoksun kalmaktalar? Siyasi tutuklu ve hükümlülerin asgari hukuk kuralları dışında tutulması hukuk kurallarının kişisel olarak farklılık gösterdiği anlamına gelmiyor mu? Yasaların kişiye göre farklılık göstermesi Anayasa’nın ihlali değil midir?

Hasta ve yaşlı tutukluların haftada bir gün olan revir hakkının iki haftada bir yapılmasının hukuki dayanağı nedir?

Spor, revir, hastane, görüş vb. yerlere giderken tek sıra halinde askeri nizamda yürüme uygulamasının, ayakta sayım yapılmasının temellendirildiği genelgenin adı, içeriği ve yayınlanma tarihi nedir?

Antep L Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerinin başta yaşam hakları olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerinin sağlanması için Bakanlığınızın bir girişimi olacak mıdır?

Cezaevindeki keyfi uygulamaların ülkenin geneline dair adalet mekanizmasına olan güveni sarsıcı rol oynadığını düşünüyor musunuz?

(Antep/EVRENSEL)

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