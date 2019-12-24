Bu yıl 9'uncu kez verilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, 9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni’nde “Yılın En”lerini açıkladı.

23 Aralık Pazartesi gecesi Boğaziçi Albert LongHall’da gerçekleşen törende Yılın En İyi Takımı Anadolu Efes oldu. ShaneLarkin Yılın En İyi Basketbol Oyuncusu olurken Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu Eda Erdem Dündar, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral, Yılın En İyi Antrenörü ise Türkiye milli takımı ve Vakıfbank Spor Kulübü takımını çalıştıran Giovanni Guidetti olarak seçildi.

Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin veridliği törende, spor camiasının ünlü isimleri de kampüste biraraya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi 2019 yılı Spor Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Yılın En İyi Takımı Anadolu Efes Spor Kulübü

Yılın En İyi Basketbol Oyuncusu Shane Larkin

Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu Eda Erdem Dündar

Yılın En İyi Bireysel Sporcusu dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak

Milli Jimnastikçi İbrahim Çolak | Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu

Bil Plastik sponsorluğuyla Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral

Milli Futbolcu Merih Demiral | Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu

Yılın En İyi Spor Yöneticisi Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Yılın En İyi Spor Programı "90+"dan Ali Ece ve Nebil Evren

Nebil Evren ve Ali Ece | Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu

Yılın En İyi Spor Yorumcusu Sokrates dergisinden Emre Özcan

Emre Özcan | Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu

Yılın En İyi Antrenörü Giovanni Guidetti

Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı Yeni Malatyaspor

Yılın En İyi Spor Fotoğrafı Mahmut Cinci

Oylamadan bağımsız olarak belirlenen “SportsmanshipBrotherhood (Sporcu Kardeşliği) Özel Ödülleri"nin bu yılki sahipleri ise dünya şampiyonu milli para okçu Bahattin Hekimoğlu, dünya şampiyonu rekortmen milli para atlet Havva Elmalı, Paralimpik Oyunlar'a katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın tenisçi ve şampiyon milli sporcu Büşra Ün, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonu milli sporcu Talha Ahmet Erdem ve dünya rekortmeni milli özel sporcu Ali Topaloğlu oldu. Son olarak AXA Sigorta SportsmanshipBrotherhood Ödülü’nün sahibi de namağlup Balkan ve Avrupa şampiyonu U16 Küçük Kızlar Milli Voleybol Takımıoldu.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Elçisi ödülü Guiness rekortmeni yaşayan en tecrübeli deniz kürekçisi Erden Eruç'un, Erdoğan Dulda Yaşam Boyu Başarı Ödülü Necdet Turhan’ın, Özel Başarı Ödülü İrem Yaman’ın, Kale Grup Fair Play Özel Ödülleri ise Avrupa şampiyonu dünya ikincisi Yasemin Adar ve Galatasaray altyapı futbolcusu Beknaz Almazbekov’un olurken Spora Teşvik Özel Ödülü ise Yarının Sultanları projesi ile Guidetti ailesinin oldu. (HABER MERKEZİ)

Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar

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