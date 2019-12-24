İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi kuruluşlarının 65. yılını kutlayarak meslekte 60, 50, 40 ve 25. yılını dolduran üyelere plaket verdi. Geceye katılan Şube Başkanı Prof. Dr. Şevket Murat Şenel, yaptığı konuşmada, odalara kayıt olan inşaat mühendisleri sayılarında geçmiş yıllara oranla artış olduğunu söyleyerek, mesleklerine sahip çıkılmasının önemine değindi. Anemon Otel'de yapılan kutlamaya TMMOB’a bağlı odaların başkanları ve yöneticileri de katıldı. İMO Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Şevket Murat Şenel yaptığı konuşmada inşaat sektörün son yıllarda oldukça büyük bir daralmaya gittiğini belirterek artık mühendislerin daha fazla sorumluluk almalarının istendiğini söyledi.

Şenel, sektördeki sorunlara değinerek, imar affı getirerek bütün hataların üstünün örtüldüğünü ve yapı denetleme sisteminin iş görmezliğinin bugünkü tablonun sonucu olduğunu söyledi. Şenel son olarak “Asıl sorunumuz kazanmak için her şeyi mubah gören ve sektöre hakim olmaya başlayan bu anlayış. Bence asıl mücadele edilmesi gereken de bu anlayış. Asıl hedefimiz mesleki ahlak konusundaki erozyonu nasıl tamir ederiz olmalı. Bunu çözünce ben eminim ki az önce saydığım pek çok husus da kendiliğinden çözülecektir” dedi. (İzmir/ERVENSEL)