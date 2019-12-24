24 Aralık 2019 15:47

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 65. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi kuruluşlarının 65. yılını kutladı
İMO Denizli Şubesi kuruluşlarının 65.yılını kutladı

Fotoğraf: İMO Denizli Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi kuruluşlarının 65. yılını kutlayarak meslekte 60, 50, 40 ve 25. yılını dolduran üyelere plaket verdi. Geceye katılan Şube Başkanı Prof. Dr. Şevket Murat Şenel, yaptığı konuşmada, odalara kayıt olan inşaat mühendisleri sayılarında geçmiş yıllara oranla artış olduğunu söyleyerek, mesleklerine sahip çıkılmasının önemine değindi. Anemon Otel'de yapılan kutlamaya TMMOB’a bağlı odaların başkanları ve yöneticileri de katıldı. İMO Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Şevket Murat Şenel yaptığı konuşmada inşaat sektörün son yıllarda oldukça büyük bir daralmaya gittiğini belirterek artık mühendislerin daha fazla sorumluluk almalarının istendiğini söyledi.

Şenel, sektördeki sorunlara değinerek, imar affı getirerek bütün hataların üstünün örtüldüğünü ve yapı denetleme sisteminin iş görmezliğinin bugünkü tablonun sonucu olduğunu söyledi. Şenel son olarak “Asıl sorunumuz kazanmak için her şeyi mubah gören ve sektöre hakim olmaya başlayan bu anlayış. Bence asıl mücadele edilmesi gereken de bu anlayış. Asıl hedefimiz mesleki ahlak konusundaki erozyonu nasıl tamir ederiz olmalı. Bunu çözünce ben eminim ki az önce saydığım pek çok husus da kendiliğinden çözülecektir” dedi. (İzmir/ERVENSEL)

EGE HABERLERİ
İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 65. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 65. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi kuruluşlarının 65. yılını kutladı

Sosyal-İş Sendikası Aydın Barosu ile TİS imzaladı

Sosyal-İş Sendikası Aydın Barosu ile TİS imzaladı

Sosyal-İş Sendikası ile Aydın Barosu arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerinde yılık yüzde 15 artış sağlandı.

Şeyh Bedrettin Destanı Çiğli’de sahnelendi

Şeyh Bedrettin Destanı Çiğli’de sahnelendi

Nazım Hikmet’in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı adlı eserinden uyarlanan İriş Dede Sultan İriş adlı oyun Çiğli Belediyesi tarafından sahnelendi.

İSGARD tiyatro ile iş güvenliğini anlatacak

İSGARD tiyatro ile iş güvenliğini anlatacak

Aliağa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği, iş güvenliği ve işçi sağlığına değinen "Bize Bişey Olmaz Abi" adlı oyun ile alınması gereken önlemlere değinecek.

2. Sefarad Kültür Festivali başlıyor

2. Sefarad Kültür Festivali başlıyor

İzmir Sefarad Kültür Festivali’nin ikincisi bu yıl 26 Aralık 2019- 3 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İzmir'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

İzmir'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Dikili'de 56 yaşındaki İşçi Osman Pala, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

150 yıllık mahalle riskli alan ilan edildi: "Mahallemizi elimizden almak istiyorlar"

150 yıllık mahalle riskli alan ilan edildi: "Mahallemizi elimizden almak istiyorlar"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerinde 6 yıldır süren kentsel dönüşüm süreci, mahalle halkının planlara itiraz etmesiyle yargıya taşındı.

Denizli haberleri - Denizli'nin yerel gündemi ve emek haberleri

Denizli haberleri - Denizli'nin yerel gündemi ve emek haberleri

Denizli'ye dair tüm detayları Evrensel Ege/Denizli Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.

İzmirliler Kubilay’ı andı

İzmirliler Kubilay’ı andı

İzmir’in Menemen ilçesinde 89 yıl önce Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Kubilay ve arkadaşları bir kez daha anıldı.

Aydın Barosu: Zeliha Erdemir'in hukuki sürecinin takipçisi olacağız

Aydın Barosu: Zeliha Erdemir'in hukuki sürecinin takipçisi olacağız

Ölüm tehditleri aldığı eski eşi hakkında 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamayan Zeliha Erdemir ile ilgili Aydın Barosu yazılı açıklama yaptı.

CHP Milletvekili Mahir Polat: Önlem alınmazsa ilaç krizi büyür

CHP Milletvekili Mahir Polat: Önlem alınmazsa ilaç krizi büyür

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ilaç firmalarının yılda bir kez yapılan kur zammını beklemesi sebebi ile yaşanan krizini Meclis gündemine taşıdı.

İzmir'de kitle örgütleri: Zorlu Konak projesi kent suçudur

İzmir'de kitle örgütleri: Zorlu Konak projesi kent suçudur

İzmir'de kitle örgütleri Zorlu Konak projesine ilişkin açıklama yaparak, projenin kent suçu olduğunu ve yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.