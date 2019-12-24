Eski eşe cinsel saldırı davasında beraat kararı!

Kayseri'de eski eşi B.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mustafa K. (48) beraat kararı verilerek tahliye edildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre 22 Kasım'da Mustafa K., anlaşmalı boşandığı eşi B.K'nin evine gidip cinsel saldırıda bulundu. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Mustafa K. hakkında "nitelikli cinsel saldırı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava açıldı.

30 yıla kadar hapis talebiyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mustafa K., anlaşmalı boşandıklarını söyleyerek, "2 ay boyunca hiç eve gelmedim. Evde hiç kalmıyordum. Olay günü ilişkiye girdik. Sonra, B.K. 'artık evden git, seni istemiyorum' dedi. Ertesi gün tekrar geldiğimde tartıştık. Kızım da polisi aramış. Tehdit etmedim. Rızası dışında bir şey olmadı" iddialarını öne sürdü.

B.K. ise "Şikayetimden vazgeçme adına mahkemenize dilekçe verdim. Rızamla ilişkiye girdik. Beni darbetmedi. Evde kalmasını istemiyordum. Çünkü yerimiz uygun değildi. Devletten maaş alabilmek için anlaşmalı boşandık" dedi.

Çiftin çocukları da duruşmada tanık olarak dinlendi.

"MAĞDUR B.K.'NİN TEHDİT ALINDA İFADE DEĞİŞTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Mağdur B.K.'nin, tehdit altında ifade değiştirdiğini, çocuklarının da bu durumdan etkilenerek ifade verdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K.'nın beraatına karar vererek tahliyesini kararlaştırdı. (HABER MERKEZİ)

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