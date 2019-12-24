24 Aralık 2019 14:48

İSGARD tiyatro ile iş güvenliğini anlatacak

Aliağa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği, iş güvenliği ve işçi sağlığına değinen "Bize Bişey Olmaz Abi" adlı oyun ile alınması gereken önlemlere değinecek.
Bize Bişey Olmaz Abi tiyatro oyunu görseli

Fotoğraf: İSGARD

Aliağa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği, iş güvenliği ve işçi sağlığına değinen "Bize Bişey Olmaz Abi" adlı oyun ile alınması gereken önlemlere dikkat çekecek.

Her geçen gün işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tehlikeye atıldığı ve iş kazalarının yaşandığı Aliağa'da İSGARD'ın, iş güvenliği ve sağlığı konulu "Bize bişey olmaz abi" tiyatro oyunu 26 Aralık 2019 Perşembe günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde saat 20.00'de sahnelenecek.

Aliağalıların ücretsiz olarak seyredebilecekleri oyunda, iş kazalarına ve cinayetlerinin yaşanmasına neden olan ihmaller, alınması gereken önlemler gibi konulara yer verilecek. (İzmir/EVRENSEL)

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