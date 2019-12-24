En yüksek asgari ücret Lüksemburg’da, Türkiye sondan 6. sırada

Medya takip kurumu Ajans Press, asgari ücret ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl asgari ücret ile alakalı basına 15 bin 412 haber yansıdığı tespit edildi. Asgari ücret ile alakalı haber çıkışlarının en çok yılbaşlarında ve yıl sonlarında olduğu görülürken, son 1 aydır medyanın da en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

Asgari ücret pazarlıkları hali hazırda devam ederken, Türkiye’nin yıl sonlarındaki en önemli gündem maddesi ise asgari ücrete yapılacak olan zam başlığı oldu.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. Böylelikle Lüksemburg’daki brüt asgari ücretin 2 bin 71 avro olduğu anlaşıldı. İkinci sırada yer alan ülke ise bin 656 Euro ile İrlanda iken, üçüncü sırada bin 636 Euro ile Hollanda yer aldı. Listede 27 ülke yer alırken Türkiye’nin sondan 6’ncı sırada yer alması dikkat çekti. Buna karşın en düşük asgari ücretin 211 Euro ile Arnavutluk’ta olduğu kaydedildi. (HABER MERKEZİ)