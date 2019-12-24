İş arkadaşıyla yapılan telefon görüşmesi “haksız tahrik” gerekçesi sayıldı

Konya'da eşi Saliha Gizem Tatlısert (27) ile eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü.'yü (35), tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'e (29) verilen 21 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, Saliha Gizem Tatlısert'in, Abdülkerim Ü. ile yaptığı telefon görüşmelerinin haksız tahrik indirim sayıldığı bildirildi.

Olay, 14 Eylül 2017 günü Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya geldi. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtan Tatlısert, ruhsatsız tabancayla Saliha Gizem Tatlısert'e ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Tatlısert, ağır yaralandı.

Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. de hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Adülkerim Ü. de tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırı sonrası Zafer Tatlısert tutuklandı.

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4 Aralık günü yapılan karar duruşmasında Zafer Tatlısert'e 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 18 yıla indirildi.

Heyet, sanığın, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini ileri sürerek cezayı 13 yıl 6 aya düşürdü.

Abdülkerim Ü.'ye yönelik 'kasten öldürme' suçundan da müebbet hapis cezası verildi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 11 yıla düşürülen ceza, haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 3 aya çevrildi.

Tatlısert'e, daha önce de eşi, kayınpederi ve kayınbiraderine yönelik gerçekleştirdiği 'kasten yaralama' suçlarından ise 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi. Böylelikle Tatlısert, toplam 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, cezayla ilgili gerekçeli kararında Zafer Tatlısert'e yapılan haksız tahrik indiriminin nedeni olarak Saliha Gizem Tatlısert ile iş arkadaşı Abdülkerdim Ü. arasında yapılan telefon görüşmelerini gösterdi. Kararda, “İkili arasında telefon görüşmelerinin sanığın eşinin kendisini aldattığını düşündürecek yoğunlukta olduğu, bu nedenle aldatıldığını düşünen sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatine varılmakta” ifadesine yer verildi. (Konya/DHA)

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