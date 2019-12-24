24 Aralık 2019 12:48

İzmir'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Dikili'de 56 yaşındaki İşçi Osman Pala, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Osman Pala

İşçi Osman Pala | Fotoğraf: DHA

İzmir'in Dikili ilçesinde, enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek için direğe tırmanan 56 yaşındaki İşçi Osman Pala, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik ve Uygulama birimi çalışanı Osman Pala, enerji hattında çıkan arızayı gidermek için gece saatlerinde direğe çıktı. Pala, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı incelemede Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Pala'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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