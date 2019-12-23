Erdoğan’a Dersim Katliamı tepkisi: Samimiyseler Dersim ismi iade edilmeli

Orhan KURUL

Yusuf AKIN

Dersim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dersim Katliamı üzerinden CHP’ye yüklenmesine Dersimlilerden, siyasi parti temsilcilerinden ve meclis üyelerinden tepki geldi. Herkesin birbirini suçlayarak, acılarını kullandıklarını söyleyen Dersimliler, samimiyet çağrısı yaptı. Siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri ise, Dersim Katliamı’nı siyasi malzeme olarak kullanmak yerine Dersim isminin iade edilmesini, mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul’da düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada ‘Dersim’ üzerinden CHP’ye ve CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Erdoğan, “Dersim olaylarıyla ilgili bizim gösterdiğimiz hassasiyetin 10’da birini sergileyemiyor. Biz CHP’nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü halen bilmiyoruz” dediği açıklamaları, Dersimlilere ve siyasi parti temsilcilerine sorduk.

"HASSASİYETLERİ VARSA DA BİZ GÖREMİYORUZ"

Dersim’de yaşayan yurttaş Özgür Aydoğan, “Dersim konusunda hassasiyetleri varsa biz göremiyoruz. Buraya yapılan tek şey kalekollar. Maden sahasına açılıyor, coğrafyamızı, kültürümüzü koruyorlar mı yok. Bunlar bir bütündür. Dersim olaylarıyla ilgili hassasız deyip bu taraftan da bunlar olunca söylemlerin gerçeği yansıtmadığı çok açık” diye konuştu. Aydoğan ayrıca CHP’nin bu konudaki tutumunu da eleştirerek

“CHP’nin bu konudaki tutumu bizi temsil edemez” dedi.

"SÖYLENTİLERİN HEPSİ ASKIDA KALIYOR"

İsmini vermek istemeyen bir üniversite öğrencisi ise, “Erdoğan’ın CHP için söyledikleri doğru ama bir Dersimli olarak bana hiç samimi gelmiyor. Halk üzerinde kurulan baskılar da bunu gösteriyor zaten. İnsanlar, özgür bir şekilde kendi memleketlerinde yaşamak istiyor ama burada yaşanan politikalar sindirme politikasıdır. Bu söylentilerin hepsi askıda kalıyor yapılan hiçbir şey yok. O yüzden bu açıklamaları samimi bulmuyorum” dedi.

"ACILARIMIZI KULLANARAK BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR"

İsmini vermek istemeyen bir başka yurttaş ise, “CHP de AKP de bu konuda hassas değil. Biz hala o acıları yaşıyor olmamıza rağmen Dersim isminden bile korkuluyor. Şehrin ismi bile hâlâ Tunceli, Dersim olması gerekirken. Gerçekten samimi olunsaydı bu böyle olmazdı. Katliamın olduğu dönem hâlâ karanlık bütün arşivler açıklanmış değil. Herkes birbirini suçluyor bizim acılarımızı kullanarak” dedi.

SAMİMİYETSİZLİK VAR

Dersim Belediyesi Meclis Üyesi Elif Özer, “Cumhurbaşkanı’nın söylemini ben şuradan değerlendiriyorum. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra biz belediye tabelasına Dersim isminin eklenmesini önerdik ve kabul edildi. Ancak, bu karar valiliğin itirazı sonucunda reddedildi. Şimdi Cumhurbaşkanının konuşması ve bizim önerimizin reddi birlikte değerlendirilince ortaya büyük bir samimiyetsizlik çıkıyor. Eğer bu konuda samimilerse hızlıca yapılacaklar çok açıktır. Dersim ismi iade edilmeli, mağduriyetler giderilmeli” dedi.

YÜZLEŞME GERÇEĞİ ORTADA

EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, Cumhurbaşkanının Dersim’e dair yaptığı açıklamaların herhangi bir somut adım atma yerine elden geldiğince muhalefeti sıkıştırmaya yönelik bir tutum olduğunu söyleyerek “Çünkü kendisinin de söylediği gibi 10 yıl önce Dersim Katliamı’na dair hükümetten çeşitli açıklamalar yapılmıştı ve hatta özür dilenmesi gerekiyorsa devlet adına özür de dileriz denmişti ama o günden bugüne Dersim olaylarıyla ilgili somut herhangi bir gelişme yaşanmadı. Eğer bu konuda samimi olunacaksa iktidar olarak, devleti yönetenler olarak hemen resmi bir özür dilenmesi, o dönem bu katliamdan mağdur olanların mağduriyeti giderilmesi ve katliamla yüzleşmek gerektiği ortadadır. Bir yandan en küçük ortakları Seyit Rıza heykeli yıkılsın derken ona ses çıkarmayıp kendilerinin böyle açıklama yapması da hiç samimi değil” diye konuştu.

ARŞİVLER AÇILSIN ÖZÜR DİLENSİN

HDP İl Eş Başkanı Nurşat Yeşil, “Bizler biliyoruz ki Dersim Katliamı sırasında devlet bütün kurumları ile oradaydı. Mustafa Kemal de İnönü de Celal Bayar da Fevzi Çakmak da... Eski Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın ifadesiyle ‘Hepiniz oradaydınız.’ Dersim Katliamı günümüzde siyasal hesaplaşmalardan çıkarılarak ele alınmalı o dönemde yaşananlar tarafsız ve objektif olarak kamuoyuna açıklanmalıdır. Cumhurbaşkanı da, Dersim Katliamını siyasi malzeme olarak kullanmak yerine samimi bir şekilde devlet arşivlerini açarak açıklama yapmalı ve devlet adına Dersim halkından özür dilemelidir. Aynı zamanda Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanması bu konuda önemli bir adım olacaktır” dedi.

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