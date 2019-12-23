23 Aralık 2019 21:50

HDP’den Akit’e tekzip: Davutoğlu'nun parti çalışmalarıyla ilgimiz yok

HDP’den, Akit’in “İşte Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek’i! Bakın Kimlerle Masaya Oturdu” haberine tekzip: Davutoğlu’nun parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur.

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç | Fotoğraf: MA

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    Halkların Demokratik Partisi, Akit gazetesinin 20 Aralık’ta “İşte Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek’i! Bakın Kimlerle Masaya Oturdu” haberine tekzip gönderdi. 

    HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç haberde yer alan “HDP’nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un da (toplantıda) bulunduğu öğrenildi” ifadelerin tamamen yalan olduğunu, o tarihte bütçe görüşmelerinde HDP adına TBMM’de Grup Başkanvekilliği görevimi yürüttüğünü belirterek “Ne partimin ne de benim, bir dönemin sabık Başbakanı’nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur.” dedi. 

    Oluç açıklamasına şöyle devam etti: “Yalan haber yapmayı, herkese çamur atmayı, gelenek olarak bellemiş olan bu paçavra, sınır tanımaksızın ve her gün Halkların Demokratik Partisi ve temsilcileri aleyhine gazetecilik meslek etiğini ve onurunu hiçe saymaktadır. Haber kisvesi altında yeni yalanları dolaşıma sokmaktadır. İktidara hizmet amacıyla yapılan bu kasıtlı ve manipülatif çalışmayı en sert biçimde kınıyor ve faillerini lanetliyorum.” (MEDYA SERVİSİ)

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