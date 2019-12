2009'dan 2019'a | Kürt siyasetçiler bugün de kelepçeli!

Kürt siyasetçilerine, belediye başkanlarına ve insan hakları savunucularına yönelik 24 Aralık 2009 yılında yapılan operasyonla tek sıra halinde elleri kelepçeli yayımlanan o fotoğrafın üzerinden 11 yıl geçti. Servis edilen o karede yer alan Avukat Muharrem Erbey, “Zihniyet değişmedi, siyasetçiler bugün hâlâ kelepçeli” dedi.

“KCK ana davası”ndan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Avukat Muharrem Erbey, DEP’ten HDP’ye süren operasyonları MA’ya değerlendirdi. 6 yıl 3 aylık ceza süresi tamamlanana kadar avukatlık haklarından men edilen Erbey, “KCK ana davası Kürt meselesinin bir özeti niteliğindedir” dedi.

"KÜRT SİYASETİ DEMOKRATİK ÇÖZÜMDE ISRARLI"

KCK davasının hafızalarda yer edinmesine neden olan Kürt siyasetçilerin kelepçeli fotoğrafına değinen Erbey, şunları söyledi: “Zihniyet değişmiyor maalesef. Hâlâ insanlar kelepçeli. ‘Zor durumda gösterirsek belki gururları incinir, siyaset yapmazlar. Seçtiğiniz siyasetçileri, temsilcileri ne hale getirdik. Biz size siyaset yaptırmayacağız’ düşüncesine inat, demokratik siyasette ısrar etmek gerekiyor. Dolaysıyla devlet o ceberut anlayışını, katı sert anlayışını göstermeye devam edecek. Burada dirençli, sabırlı olmak gerekiyor. Uzun süre aynı söylemde ısrar etmek lazım. Kürtler zaten bunu yapıyor. İşte çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve on binlerce üyesi cezaevinde olmasına rağmen Kürt siyaseti, HDP hâlâ barışta ve Kürt meselesinin demokratik çözümümde ısrar etmesi, devletin başarısız olduğu ve Kürtlerin başarılı olduğu anlamında gelir. Kürt siyasetinde temel mesele meşruluktur. Uluslararası arenada Kürtlerin meşruiyeti her geçen gün artıyor; ama AKP’nin, Türkiye siyasetinin meşruluğu, uluslararası arenada, bölge düzeyinde sürekli düşüyor. Kürtler o meşruluk kriterini her geçen gün kendi lehine, Ortadoğu’daki halklar lehine artırıyor.” (DİYARBAKIR)

Sur Belediyesi eş başkanlarının tutuklanması eylemine abluka, gazetecilere kalkan