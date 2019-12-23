Doğu Akdeniz boru hattı anlaşması: Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail 2 Ocak’ta imzalayacak

Doğu Akdeniz’de enerji alanında işbirliğini güçlendiren Yunanistan, Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti) ve İsrail, yeni yılda East Med doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Yunanistan Başbakanlığınca yapılan açıklamada, anlaşmanın 2 Ocak’ta başkent Atina’da imzalanacağı ve imza törenine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun katılacağı bildirildi.

Euronews’un haberine göre, planın son haline göre İsrail’deki Levant Havzası açıklarındaki doğal gaz rezervlerinden başlayacak olan East Med boru hattı, Akdeniz boyunca ilerleyecek, Girit Adası ve Yunanistan Anakarası üzerinden İtalya’ya kadar uzanacak.

İTALYA BEKLENİYOR

Miçotakis’in çalışma ofisi, söz konusu anlaşmanın ilerleyen bir tarihte İtalya tarafından imzalanmasıyla tamamlanmış olacağını belirtti. Ancak İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, mayıs ayında East Med boru hattının son bölümü olan İtalya ve Yunanistan arasındaki Poseidon projesine karşı olduğunu açıklamıştı.

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, 20 Mart’ta İsrail’de yapılan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı bir toplantıda boru hattı için bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi konusunda üçlü mekanizma oluşturan bir anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda olması beklenen East Med boru hattının Avrupa Birliği’nin (AB) doğal gaz ihtiyacının yüzde 10’unu karşılaması ve bu sayede birliğin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltması öngörülüyor.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan gazetesi To Vima’ya konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu savunarak, “Umarım yeni Yunan hükümeti olumlu yanıt verecektir. Bu noktada Yunanistan’a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp Avrupa Birliği’nin (AB) kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum tarafı ne iddia ederse etsin Kıbrıslı Türklerle iktidar ve refahı paylaşmak istemiyor. Aksine, onları azınlık gibi görmeyi tercih ediyor. Maalesef Ada’da bugüne kadar taraflar arasında ortak bir zemin ve vizyon yok. Bunun için de Kıbrıslı Rumların gerçek niyetlerini dile getirmek için Birleşmiş Milletler çerçevesinde gayriresmi bir beşli konferans teklifinde bulundum” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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