Aydın Barosu: Zeliha Erdemir'in hukuki sürecinin takipçisi olacağız

Aydın'ın Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri aldığını ve 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadığını ifade eden Zeliha Erdemir ile ilgili Aydın Barosu yazılı basın açıklaması yaptı.



Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak Zeliha Erdemir ile görüştükleri ifade edilen açıklamada, "Baro Başkanlığımızca gerek savcılık soruşturma dosyaları, gerekse açılmış bulunan ceza davası dosyaları mağdur kadının avukatlarıyla birlikte takip edilmeye başlanılmış olup, bu süreçte ve devamında gereken her şey yapılacaktır" denildi.



Bir kadın daha öldürülmeden savcılığı gereğini yapmaya davet eden Aydın Barosu açıklamasında, "Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı duruş sergileyen tüm kurumları bu konuda mücadeleye çağırıyor, hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi. (Aydın/EVRENSEL)