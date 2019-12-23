23 Aralık 2019 10:30
Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Honaz'da kontrolden çıkıp devrilen yolcu midibüsündeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Denizli'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen yolcu midibüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.
DHA'nın verdiği bilgiye göre kaza, sabah saat 09.00 sıralarında, Denizli-Uşak Karayolu Zıpır Yokuşu yakınlarında meydana geldi. Denizli-Çivril seferini yapan yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 20'nin üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)
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