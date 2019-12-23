Gaziemir, Karabağlar ve Buca’da 60 saat su kesintisi yaşanacak

İzmir'de Menderes ilçesinin Küner Mahallesi yakınında Tahtalı barajından su sağlayan ana su borusunda meydana gelen arıza nedeniyle kentin büyük bölümüne su verilemiyor.

Ana boruda yaşanan arıza sebebiyle üç büyük ilçede 2 gün 12 saat boyunca su kesintisi yapılacağı duyuruldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca’yı etkileyen arızanın giderilmesi için çalışmalara başlandı.

İZSU’dan edinilen bilgiye göre, İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerini etkileyen su kesintisinin ilk belirlemelere göre 60 saati bulacağı, 25.12.2019 günü saat 07’ye kadar sürebileceği belirtildi. (İzmir/EVRENSEL)