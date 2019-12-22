Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı

İzmir'in içme suyunu sağlayan barajların bulunduğu havzada işletilen Efemçukuru altın madenine karşı direnen tek köylü olan Ahmet Karaçam'ı anlatan "Yalnız Efe" belgeseli, İzmir'de ilk gösterimini yaptı.

Yönetmeliğini Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ve Gazeteci Sevgi Halime Özçelik'in yaptığı belgesel, İzmir Barosu konferans salonunda gösterildi. Gösterime Ege Çevre ve Kültür Platformu, Ekoloji Birliği, Emek Partisi İzmir il Başkanı Emine Uyar ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Efemçukuru Altın Madeni’ne karşı köyünde tek başına direnen Çoban Ahmet Karaçam’ın yaşamını ve mücadelesini anlatan “Yalnız Efe” belgeselinin İzmir'deki ilk gösteriminde yönetmenler belgeselin ardından söyleşi düzenledi.

"TEK BAŞINA BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ"

İlk olarak konuşan Sevgi Halime Özçelik, "Festivallerde gösterimi oldu ama İzmir'de Efemçukuru savunucularıyla birlikte belgeselimizi izlemek çok güzeldi. Dostlarımız bu süreci yeniden yaşadı" dedi.

Gazeteciyken sürekli çevre haberleriyle ilgilendiğini söyleyen Özçelik, Ahmet Karaçam ile de bu süreçte tanıştığını anlattı. Özçelik, "Tek başına da olsa direnmek mümkün mü ve evet, bunun mümkün olduğunu gösteren bir Ahmet Karaçam vardı" diye konuştu, çekim sürecinde yaşadıkları sorunlara da değindi.

Sevgi Halime Özçelik (solda) ve Özer Akdemir (sağda) | Fotoğraf: Evrensel

"BİR DİRENİŞ GÜZELLEMESİ"

Özer Akdemir ise bu belgeseli ekoloji mücadelesinin bir parçası olarak gördüklerini dile getirdi. Kısıtlı imkanlarla ve dayanışma ile çekimleri tamamladıklarını aktaran Akdemir, “İzmir’in içme suyunu hâlâ kirleten bir madenden bahsediyoruz. İzmirlinin gündeminde yeterince yer tutmamasına karşın hem orada verilen mücadeleyi hem de Karaçam’ın bireysel direnişini gördük. Dediğimiz gibi Karaçam’ın direnişini, hikayesini anlatarak ekoloji mücadelesinin bir parçası olmasını istedik. Bu belgeseli bir cümle ile tanımlarsak eğer 'Bir direniş güzellemesi' diyebilirim" dedi.

Son olarak ise Akdemir, "Belgesel tek başına kalınsa da direnmenin güzelliğini gösteriyor ama tek olmayalım, hep birlikte mücadele edelim" diye ekledi.

Söyleşide belgeseli izleyenler ise, Yalnız Efe'nin gösteriminin her yerde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. (İzmir/EVRENSEL)

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