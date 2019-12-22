Banaz halkı: Murat Dağı'na sahip çıkıyoruz

Murat Dağı'na Dokunma Platformu, Uşak’ın Banaz ilçesinde, "Murat Dağı'nda siyanürlü liç yöntemiyle altın çıkarılmasının çevreye etkileri" konulu panel düzenledi.

Panele konuşmacı olarak Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Eğitimci Yazar Muammer Sakaryalı katıldı. Konuşmacılar, bu çalışmanın doğa ve insana geri dönülmez zararlarını örnek ve bilimsel verilerle anlattı. Panele katılan halk, "Dağımıza sahip çıkıyoruz. Bize sorulmadan bu dağ ile ilgili işlem yapılamaz" diyerek tepkisini dile getirdi. (Uşak/EVRENSEL)

Murat Dağı davasında mahkeme "ÇED olumlu" kararını iptal etti

Murat Dağı’nda kurulmak istenen altın madeni için bilirkişi raporu hazırlandı

Murat Dağı havamız, suyumuz, gıdamız: Sahipsiz bırakmayalım