Tepkiler sonuç verdi: Özel Şişecam Lisesinde ulaşım yeniden ücretsiz

Evrensel'in gündeme getirdiği Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde servislerin 250 lira olduğuna dair haberden sonra ulaşım tekrar ücretsiz hale getirildi.

Haberin Evrensel'e yer almasının ardından kararın geri çekildiğini söyleyen bir öğrenci, "Yıllardır bir firmanın verdiği destek sonucu servisler ücretsizdi. Fakat bir anda firmanın desteğini çektiği söylendi ve servis ücreti 250 lira oldu. Kararın ardından öğrenciler olarak ailelerimiz ile birlikte tepkimizi dile getirdik. Evrensel’de çıkan haberin ardından ise alınan kararın geri çekildiğini gördük” dedi. (Mersin/EVRENSEL)

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ücretsiz ulaşım 250 lira oldu