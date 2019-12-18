Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ücretsiz ulaşım 250 lira oldu

Mersin’de Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde daha önce ücretsiz olan ulaşım, ismi verilmeyen bir şirketin yardımını çekmesi ile birlikte ücretli hale geldi. Mesafeye bakılmaksızın her öğrenci için 250 TL ücret belirlendi. Patronların yüzde altmış ve devletin yüzde kırk desteği ile kurulan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrikatörlerin kendi elemanlarını kendileri yetiştirmek üzere kurulmuş bir okul. Daha önce ücretsiz olan ulaşımın ücretle hale gelmesine öğrenciler "Bir patron nasıl oluyor da kendi elemanı yetiştirdiği bir okuldan desteğini çekiyor?" diye tepkiler gösteriyor.

Ulaşımın ücretli hale getirilmesine tepki gösteren bir öğrenci "Dönem başında bildirilseydi yeni gelen öğrencilere uygulanabilirdi. Ben 12. sınıfa kadar ücretsiz okudum ve imkanlarından yararlandım. Mezun olmama bir dönem kalmış ve 250 TL vermek istemiyorum" dedi.

Bir başka öğrenci ise 9 ve 10’uncu sınıfların 5 gün, 11’inci sınıfların 3 gün, 12’nci sınıfların 2 gün okula geldiğini belirterek “Ama hepsi 250 TL veriyor. Burada gün ve mesafe adaletsizliği var. Okulda ki çoğu öğrenci gelecek sene ayrılacağını söylüyor" diye belirtti.

Bir öğrenci velisi ise cebini yakan bu durumdan mustarip olduğunu söyleyerek “Uzun zaman boyunca ücretsiz okumuş çocuklarımız, neden şimdi dönemin yarısında ücretli gitmek zorunda kalıyor? Büyük tekellerin milyon dolarlık borcunu silen iktidar, küçük bir şirketin borcunu ödeyemiyor?" diye konuştu. (Mersin/EVRENSEL)

Okul müdürü patron gibi konuştu: Ciro hedefimiz 2.5 milyon lirayı geçmek

Meslek lisesi memleketin aynası!

Meslek lisesi çıkmazı!

Meslek lisesi öğrencisi: Hem sana iş öğretiyorum hem de para mı istiyorsun!

Stajyer öğrenci iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi

1 Mayıs'a giderken: Meslek lisesi memleketin değil sermayenin geleceği

Reklam