İstanbul İşçi Sendikaları Platformu: Taleplerimizi ortak mücadeleyle alabiliriz

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), asgari ücretin insanca yaşanabilecek düzeye çekilmesini ve vergi dışı bırakılmasını istedi. Platformun Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, “İstediğimizi, işçilerin örgütlü mücadelesi ve sendikaların ortaklaşmasıyla alabiliriz” dedi.

Liman-İş Sendikası İstanbul Bölge Başkanı ve İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye çekilmesini istediklerini ifade ederek, “Bu konuda üç konfederasyon ortak bir irade ortaya koydu. Biz de İstanbul’da çeşitli konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları olarak bir aradayız. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını ve insani yaşam koşullarına çekilmesini talep ediyoruz. Bütün bu taleplerin işyerlerinden doğru örüldüğünde, işçilerin tepkisinin açığa çıkarıldığında gerçekleşebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Liman işçilerinin bununla beraber iş güvenliği taleplerinin de olduğunu aktaran Ceviz, “Biz tüm açıklamamızda şunu söylüyoruz; işçi sınıfı birleşirse bu talepler hayata geçebilir” diye konuştu.

"AİLE HESABIYLA YAPILMALI"

Asgari ücretin bugüne kadar işçilerin insani yaşam koşullarını karşılamadığını ifade eden DERİTEKS Temsilcisi Veysel Arslan ise “Bu asgari ücretle bir gelecek planlamanın, düzen kurabilmenin koşulları yok. Onun için asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşam standardını, en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir boyutta olmasını istiyoruz” dedi.

Asgari ücret artışının, artan enflasyon oranlarının, temel ihtiyaçlara yapılacak zamların dikkate alınarak yapılması gerektiğini aktaran Arslan, “İşçilerin aldığı zam yılın 8’inci ayından sonra vergi dilimiyle eriyor. İşçiler düşük ücret almalarına rağmen, en yüksek vergiyi ödüyorlar. Vergi yükünün de asgari ücret üzerinde kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

TÜMTİS Gebze Şube Başkanı Ali Rıza Atik de “Bugün asgari ücretin insanca yaşayabilecek bir düzeyde belirlenmesi gerekiyor. Ama bu hükümetin ya da işverenlerin belirlemesiyle olacak bir şey değil. Bu asgari ücretle çalışan işçilerin mücadelesiyle düzelebilecek bir durumdur” ifadelerini kullandı. (İstanbul/MA)

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Kötü gidişatı değiştirmek mümkün

Asgari ücret ne kadar? Nasıl hesaplanıyor?

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