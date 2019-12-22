Saman yüklerken kamyondan düşen işçi yaşamını yitirdi
Urfa'da saman yüklerken yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Mehmet Meşin adlı işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Evrensel
Urfa'da saman yüklerken kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Mehmet Meşin adlı işçi, Viranşehir ilçesi kırsalında bulunan bir tarladan kamyon kasasına saman yüklediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
Taşlık araziye düşerek ağır yaralanan Meşin, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Meşin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. (Şanlıurfa/AA)
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