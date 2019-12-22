Buca’da tarladan sofraya üretici pazarı kuruldu

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle gelenekselleşen Üretici Pazarı’nda Buca’nın köyleri başta olmak üzere İzmir’in dört bir yanından gelen üreticiler, organik ürünlerini Bucalılarla buluşturdu. Yerli Malı Haftası ve Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 5’inci kez organize edilen Üretici Pazarı, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

Her yılsonunda gelenekselleşen etkinliğe bu yıl da Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Buca’nın köyleri Doğancılar, Kaynaklar, Belenbaşı, Karacaağaç, Kırıklar, başta olmak üzere İzmir’in ilçelerinden çok sayıda kooperatif ve üretici ürünlerini doğrudan halka sunma fırsatı buldu. Stantlarda el emeği tasarım ürünlerden köy tavuğuna, reçelden salçaya, şevketi bostandan bal ve pekmeze, bakliyattan Ege lezzetlerine kadar bu toprakların emeğiyle üretilen organik ürünler yer aldı.

HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ KAZANACAK

Etkinliğin açılış konuşmasında sözlerine Türkiye’deki tarım alanlarındaki azalmaya dikkat çekerek başlayan Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, “Geçmişte tarım ülkesi olan Türkiye’de artık temel gıdaları da ithal eder duruma geldik. Oysa son derece verimli toprakların üzerindeyiz. Tarım politikalarımız nedeniyle çiftçimiz toprağını ekemez, dikemez, öğütemez noktaya getirilmiştir. Bunları aşabiliriz. Üretici pazarlarıyla birlikte hem çiftçilerimizin üretimini değerlendirmek, hem de tüketicilerin aracı olmaksızın ürünlere ulaşımını sağlayabiliriz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)