Samsun'da evrim paneli düzenlendi: Evrim ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemez

Samsun’da Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından "İnsanın Evrimsel Tarihi" başlıklı panel düzenlendi.

Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri konferans salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Mehmet Somel katıldı.

Açılış konuşmasında akademinin çalışmaları anlatıldı ve eğitimde dinselleşmenin arttığı, evrim konusunun müfredatlardan çıkarıldığı vurgulandı.

Mehmet Somel, yaptığı konuşmada evrimin hayatın bir gerçekliği olduğunu ve ders kitaplarından çıkarılarak yok edilemeyeceğini, önüne geçilemeyeceğini belirtti.

Bilimin yasalarına göre değişmeyen tek şeyim değişimin kendisi olduğunu belirten Somel, "Değişim süreklidir. Ancak kısa sürelerde meydana gelen küçük değişiklikler doğrudan görünür olmadığı için evrimsel değişikliklerin anlaşılması uzun zaman alır. Bu değişimler laboratuvar ortamında insanın kendi kontrolünde daha görülebilir kılınır" dedi.

Bütün dünyanın büyük bir laboratuvar olduğunu ve orada kendiliğinden birçok olay ve değişim meydana geldiğini ifade eden Somel, "Bunları bilimsel teknolojik araştırmalar sonucunda öğrenebiliyoruz. Bilimin şu ana kadar her soruya cevap verebildiğini söyleyemeyiz. Ancak bilimsel çalışmalar devam ediyor ve gittikçe gelişiyor. Bilim bilgi ve tecrübeleri biriktirerek ilerler.Bilim geçmişe göre daha ileriden çalışmaktadır" dedi.

Bilimin önündeki en büyük tehlikenin kapitalist-emperyalist sistem olduğunu belirten Somel, "Çünkü kapitalizm bilimsel gelişmeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta, kâr hırsıyla olur olmaz her şeye müdahale etmektedir. Bilim ve insanlık kapitalist sistemden kurtulmadığı sürece kapitalizm bilimi, insanları sömürmenin bir aracı olarak kullanılmaya devam edecektir. Bilim ve teknolojinin insanların yararına kullanıldığı bir toplumsal anlayışa, sisteme ihtiyaç vardır” dedi.

Somel daha sonra görsellerle insanın evrimsel gelişimini anlatarak izleyicilerin soruları cevapladı. (Samsun/EVRENSEL)

Hatay’da gençler evrim etkinliğinde buluştu

Evrim bilimsel bir gerçekliktir

11. Kitap Fuarında 'evrim teorisi' tartışıldı

15 ilaçtan 11’i Evrim Teorisi sayesinde üretiliyor

Reklam