UN Women: Kadına yönelik şiddet ekonomik ve sosyal sınır tanımıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Biriminin (UN Women) araştırmasına göre, kadına yönelik şiddet ekonomik ve sosyal sınır tanımıyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun olmayı sürdürüyor.

Araştırmaya göre;

Her 3 kadından biri hayatları boyunca fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalıyor

Eş şiddetine uğrayan kadınların dünya genelinde oranı yüzde 35

Kadın cinayetlerinin yüzde 38’i, eski ya da mevcut eşler tarafından işleniyor

Dünya çapında cinsel şiddetin neredeyse yüzde 50’si, 15 yaşından küçük kız çocuklarını hedef alıyor

Dünyada 64 milyondan fazla çocuk evlendiriliyor

Avrupa’da kadına eski ya da mevcut eşi tarafından uygulanan şiddetin, refah seviyesi yüksek Danimarka, Fransa ve İsveç’te yükselişe geçtiği görülüyor

Kadınların büyük bölümü, hangi gelir grubu, yaş ve eğitim seviyesinden olursa olsun en çok eşlerinin şiddetine maruz kalıyor

İŞYERİ VE OKULDA CİNSEL ŞİDDET

Kadınlar işyerlerinde ve okullarda da cinsel şiddete uğruyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kadınların yüzde 40 ila 50’si, işyerlerinde cinsel içerikli teklif, fiziksel temas ve diğer taciz türleriyle karşılaştığını dile getiriyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTIYOR

Dünya genelinde aile içi şiddet konusunda yasa koyan ülke sayısı 119 iken, cinsel şiddet konusunda 125, evlilik birliği içinde tecavüz konusunda ise 52 ülkede yasalar bulunuyor. Genel olarak yetersiz ve tutarsız olduğu ifade edilen bu kanunlar sistematik şekilde uygulanmıyor veya kadınların yararına yürütülmüyor. Öte yandan 1995 yılından bu yana kadına şiddet konusunda geçerli veride önemli ölçüde artış gözlendiği, 102 ülkenin konu hakkında az bir kez kamuoyu araştırması yaptırdığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

Dünyada kadına yönelik şiddet atlası

Dünya genelinde 2018 yılında 379 milyon kadın aile içi şiddete maruz kaldı

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