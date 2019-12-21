Dikili'de Evrensel'le dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı

Evrensel'in 25. yılı dolayısıyla İzmir'de düzenlenen dayanışma etkinlikleri sürüyor. İzmir Dikili'de kahvaltıda bir araya gelen Evrensel okurları dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. Dikili Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan etkinliğe Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, EMEP, CHP, HDP, ÖDP ilçe yöneticileri ile Kadın Platformu, Eğitim Sen ve Alevi Bektaşi Derneği de katıldı.



Etkinlikte Evrensel Gazetesi adına konuşan muhabirimiz Dilek Omaklılar, 25 yıldır iktidarların baskılarına karşı Evrensel'in işçi ve emekçilerle birlikte direndiğini söyledi. 25 yıldır gençlerin, kadınların, emekçilerin doğa talanına karşı mücadele verenlerin, ezilen tüm kesimlerin sesi olan Evrensel'in ekonomik anlamda cezalarla yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Omaklılar, "Basın İlan Kurumu, havuz dışındaki gazeteleri ilan alanının dışına itmek istiyor. Kaynak kullanımı ya da başlık kullanımı gibi bahanelerle sistematik cezalar kesiyor. Emekçilerin sesini kısmaya çalışıyor. Oysa bizler 25 yıldır nasıl ayaktaysak dayanışmayı büyüterek bu baskıyı dağıtacağız" dedi.



Evrensel'in Ege/İzmir sayfaları ile yeni yayın hayatına başlayacağını da söyleyen Omaklılar, "Evrensel, Ege sayfalarıyla yerelden daha çok haber, köşe yazıları, mektupları ile sesini daha fazla duyurmaya başlayacak. Bu anlamda en geniş kesimle buluşabilmek, dayanışmayı büyütmek çok önemli" diye konuştu. Ardından söz alan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Emeğin sesi Evrensel'in 25. yılı kutlu olsun. Her zaman emekçilerin yanında olan Evrensel'le dayanışmak her geçen gün daha da önem taşıyor" dedi. (İzmir/EVRENSEL)