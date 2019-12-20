Trump, Türkiye'ye karşı yaptırımları da içeren savunma bütçesini imzalayacak

ABD Senatosu'nun 738 milyar dolarlık “Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı”nı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, tasarıyı bugün imzalayacağını açıkladı. Savunma bütçesi yasa tasarısında Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının yasaklanması ve bir dizi yaptırım uygulanması öngörülüyor.

ABD Başkan Donald Trump sosyal medya hesabından ABD Senatosu tarafından da onaylanan 738 milyar dolarlık ABD’nin 2020 yılı savunma bütçesini tasarıya şerh düşmeden imzalayacağını açıkladı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik maddenin bulunduğu tasarıda, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanması da öngörülüyor. Söz konusu maddede, Türkiye'nin S-400'leri temin etmiş olması sebebiyle Trump'ın CAATSA'da belirtilen 12 yaptırım maddesinden en az 5'ini uygulaması talep ediliyor.

Bu çerçevede, Türkiye'nin S-400'lere sahip olduğu sürece bu ülkeye F-35 ve F-16 savaş uçaklarının ve bunların ilgili parçalarının transferinin engellenmesi de maddeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Suriye'de kullanması muhtemel silah ve askeri ekipmanların ABD'den Türkiye'ye transferinin durdurulması da öngörülüyor. Aynı kapsamda, “Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetlerine silah tedarik eden kişilere de yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer veriliyor.

Ayrıca tasarıda, Suriye ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve 2. Ordu Komutanının yanı sıra yine Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarına destek olmuş ilgili kurum yetkililerinin de yaptırıma tabi tutulması isteniyor.

FİNANS KURULUŞLARI DA TASARIDA

Tasarıda, TSK’nin Suriye'de düzenlediği operasyona destek veren Halkbank ve diğer bankalara da yaptırım istenirken, Türkiye'ye kredi vermeleri durumunda uluslararası finans kuruluşlarına karşı tavır alınacağı da vurgulanıyor.

Diğer yandan, Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin Dışişleri Bakanlığından bir rapor istenen tasarıda, Türkiye'nin NATO'daki mevcudiyetinin ne anlama geldiğinin raporda değerlendirilmesi talep ediliyor.

KUZEY AKIMI 2 VE TÜRKAKIM'A YAPTIRIM

Tasarıda, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor. Tasarıda "Bu yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığına danışarak, Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır" hükmü bulunuyor. Bu projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi öngörülüyor.

KIBRIS'A AMBARGOLAR KALDIRILIYOR

Tasarıda Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Kıbrıs'a yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörüyor ancak Rum kesimine silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.

Tasarıya göre, ABD Başkanı, Rum yönetiminin "para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığı" ve "Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığı" Kongre'nin ilgili komitelerine teyit edilmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak. (DIŞ HABERLER)

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