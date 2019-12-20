İsveç'teki Vietnamlı kadın misafir işçiler patronların tuzağında

Murat KUSEYRİ

Çoğunluğu kadın yüzlerce Vietnamlı misafir işçi, çalışmak için geldikleri İsveç'te işverenlerin tuzağına düşüyor ve bazıları borçlu olarak ülkelerine geri dönmek zorunda kalıyor.

Ticaret, büro ve butik çalışanlarını örgütleyen Handels Federasyonu Başkanı Susaana Gideonsson, İsveç'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'de yayınlanan makalesinde Vietnamlı misafir işçilerin yaşadıkları sömürü ve trajedileri gündeme getirdi.

İsveç'te sağ partilerin oluşturduğu koalisyon hükümeti, 2008 yılında muhalefetteki Çevre Partisi Yeşiller'in desteğiyle işverenlerin İsveç dışından işçi getirilmelerini serbest bıraktı. Sendikaların misafir işçilerin çalışma koşulları ve ücretlerine müdahale etmelerini engelleyen düzenlemeler yaptı. Para kazanabilmek umuduyla İsveç'e gelen misafir işçilerin çoğu insanlık dışı koşullarda köle gibi çalışmak zorunda bırakılıyor.

HERKES AYNI HAKLARA SAHİP OLMALI

Makalesinde İsveç'te yaşayan herkesin etnik kökeninden bağımsız aynı haklara sahip olması gerekirken gerçekte bunun böyle olmadığını söyleyen Gideonsson, “Gerçek rakamlar büyük, ama getirilen işçilerin değişik işkollarında nasıl istismar edildiklerini ve kölece çalıştırıldıklarını duyuyoruz. Handels'in çalışma yürüttüğü işkolunun bir kısmında bu arada güzellik branşında korkunç şeyler görüyoruz” dedi.

“KÖLECE ÇALIŞMA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILMIŞ OLMALIYDI”

Güz aylarında güzellik branşında çalıştırılmak için İngiltere'ye götürülen 39 Vietnamlının kamyonda havasızlıktan yaşamını yitirdiğini hatırlatan Gideonsson, “Bu büyük bir trajedi ve bu tip kölece çalışma tarihin çöplüğüne atılmış olmalıydı” ifadesiyle olanlara tepki gösterdi. “Çoğunluğu kadın yüzlerce kadın İsveç'te güzellik salonlarında çalışmak için güzel vaadlerle kandırılıyor. Buraya geldiklerinde çıkması güç bir tuzağa düşüyor” dedi.

Gideonsson, hükümetin bu konuda yeni yıldan sonra bir çalışma başlatma kararı almasını olumlu bulduğunu ve belirlenecek yeni kuralların misafir işçilerin haklarını koruması gerektiğinin altını çizdikten sonra sendikalarının tutumunu şu ifadelerle dile getirdi. Aranılır nitelikteki insanların İsveç'e gelip çalışmaları engellenmemeli. Ama İsveç iş piyasasında diğerleriyle aynı koşullarda olmaları gerekir. Misafir işçilerle ilgili kuralları değiştirmek bir insanlık ve dayanışma sorunudur.

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