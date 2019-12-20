Tez-Koop-İş Örgütlenme Uzmanı Hazal Züleyha Şahinkaya hayatını kaybetti
Yaklaşık 20 yıl boyunca Tez-Koop-İş Sendikasında örgütlenme uzmanı olarak görev yapan Hazal Züleyha Şahinkaya kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Arşiv | Fotoğraf: Evrensel
Tez-Koop-İş Örgütlenme Uzmanı Hazal Züleyha Şahinkaya geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 yıl boyunca örgütlenme çalışmaları içerisinde yer alan Şahinkaya, Carrefoursa gibi zincir marketlerin örgütlenmesinde de yer almıştı.
Şahinkaya için yarın saat 13.00’te Bostancı’da bulunan Tez-Koop-İş İrtibat Bürosu önünde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Şahinkaya’nın cenazesi Kartal Kurfalı Mezarlığında toprağa verilecek. (HABER MERKEZİ)
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