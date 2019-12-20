Tez-Koop-İş Örgütlenme Uzmanı Hazal Züleyha Şahinkaya hayatını kaybetti

Asgari ücret için Türk-İş ve Hak-İş en az 2 bin 578 lira, DİSK 3 bin 200 lira dedi

Asgari ücret taleplerini ortaklaştırmak için bir araya gelen DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in toplantısından net bir tavır çıkmadı. Türk-İş ve Hak-İş en az 2578 lira derken DİSK 3200 lira dedi.