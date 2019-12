İzmir Barosundan kayyum tepkisi: Kayyum değil halk iradesi, atama değil seçim

İçişleri Bakanlığının 18 Aralık tarihinde Varto, Bulanık, Erentepe ve Urla Belediye Başkanlarının haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden alınması ve bu belediyelere kayyum atanması ile ilgili İzmir Barosu yazılı açıklama yaptı.

Son atamalarla birlikte bugün Türkiye'de halk iradesi ile seçilen belediyelerden 32'sinde kayyumların görev yaptığı belirtilen açıklamada İzmir Barosu, “31 Mart yerel seçimlerinde istediğini elde edemeyen siyasi iktidar, belediyelere yaptığı kayyum atamalarıyla seçmen iradesini hiçe saymış ve kalıcılaşmış bir olağanüstü hal rejimini fiilen uygulamaya geçirmiştir. Son olarak İzmir Urla'da sergilenen tutum ile kayyum rejiminin tüm ülke sathında yaygınlaştırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu yol çok tehlikeli bir yoldur” dedi.

‘ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA SON VERİN’

İktidarın bu uygulamalarının açıkça siyasi darbe teşebbüsü olduğu ifade edilen açıklamada, demokratik bir toplumda bunun kabulünün mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, seçilme yeterliliğini kaybetmeyen hiç kimsenin siyasi bir kararla görevinden alınmayacağı vurgulanırken herhangi bir nedenle görevini sürdüremeyen belediye başkanlarının yerine ise seçilmişlerin vekalet edebileceği hatırlatıldı. İzmir Barosu son olarak antidemokratik uygulamalardan bir an vazgeçilmesini talep ederek “Kayyum kararlarının demokratik bir hukuk devletinde yeri yoktur. Bugüne kadar kendilerine iletilen her demokratik talebe seçim sandığını işaret eden iktidara, sandığa ve halk iradesine saygılı olması gereğini bir kez daha hatırlatıyor, iktidarı söz konusu antidemokratik uygulamalarını bir an önce sonlandırmaya davet ediyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)