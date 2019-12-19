Sendikalardan sosyal medya kampanyası: #GüvenlikSoruşturmalarınaHayır

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “güvenlik soruşturması” ve “arşiv araştırması” maddelerinin Meclis Komisyonunda kabul edilmesi üzerine “Güvenceli çalışma hakkı” talebiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

AKP Hükümeti tarafından Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği iptal kararına rağmen ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında “Güvenlik soruşturması” ve “arşiv araştırması” uygulamasını kalıcılaştırmak üzere torba yasa içerisinde Meclise getirdiği maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi yönlü tepkileri büyüttü.

1 Şubat 2018’de çıkarılan 7070 Sayılı OHAL Kararnamesi’yle memurluk ve kamuya girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı zorunluluğu getirilmişti. CHP’nin açtığı iptal başvurusunu karara bağlayan AYM, söz konusu düzenlemeyi iptal etmiş ve karar, 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak OHAL düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştı.

SOSYAL MEDYA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine AKP hükümeti uygulamayı kalıcılaştırmak üzere hazırladığı kanun teklifinde yer verdiği maddeleri Meclise sunmuştu. Maddelerin Meclis Komisyonunda kabul edilmesine tepki gösteren sendika ve meslek örgütleri sosyal medya kampanyası başlattı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), güvenceli çalışma hakkı etiketiyle kampanya başlattı. Kampanya, Twitter üzerinden #GüvenlikSoruşturmalarınaHayır etiketiyle başlatıldı. (MA)

AYM'nin iptal ettiği "güvenlik soruşturması" komisyonda kabul edildi

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