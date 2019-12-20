AYM’den "erişim engeli" hakkında kritik karar: İfade ve basın özgürlüğüne müdahale

Anayasa Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nin Yüksekova Güncel Haber’e yönelik erişim engeli kararını basın ve ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. Amors News’in haberine göre; yapılan başvuruda, bir internet haber sitesine tamamıyla erişimin engellenmesi kararı verilmesinin basın özgürlüğünü ihlal ettiği bilgisi verildi.

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün talebi ve kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) 20 Ağustos 2015 tarihli yazısı ile Yüksekova Güncel Haber'in de içinde bulunduğu 13 internet adresine erişim engeli kararı verdi.

TİB tarafından Ankara Gölbaşı 1. Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, erişimin engellenmesi kararı verilen internet adreslerinin ekran görüntüleri eklenerek “Bahse konu internet ortamında yayımlanan içeriklerin yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin ihlaline sebebiyet vermesi nedeniyle erişimlerinin engellenmesine karar verildiği belirtilmiştir” ifadesi yer almıştı. Bu talep üzerine, hakimlik tarafından internet haber sitesine erişim engeli getirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, “İnternet haber sitesine tümüyle erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı ile başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulmuştur” değerlendirmesi yaptı.

Avukat Ramazan Demir, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede “Başbakanlığın gerekçesiz ve keyfi talepleri, BTK’nin yine aynı şekilde kararları ile erişime engellenen on binlerce siteden biri olan Yüksekova Güncel haber sitesi ile ilgili başvurumuzda AYM basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi” dedi.

4 YILDA 288 BİN 319 İNTERNET SİTESİNE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Birleşmiş Milletler (BM) 2020 Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamında hazırladığı Türkiye raporu ve tavsiyeleri raporunu 9 Aralık'ta yayımladı. 2015-2109 arasını kapsayan dönemde Ekim 2019 itibariyle Türkiye’de erişime engellenen internet sitesi sayısı 288.310 oldu.

Raporda yer alan bazı bilgiler şöyle oldu:

2015 sene sonu itibariyle Türkiye’de 80.553 internet sitesine erişim engellendi.

2018 sene sonu itibariyle erişime engelli internet sitelerinin sayısı 245.825’e yükseldi.

Ekim 2019 itibariyle de Türkiye’de erişime engellenen internet sitesi sayısı 288.310’u buldu.

Engellenen haber içeriklerin çoğu siyasi liderlere, hükümete ve devlet kurumlarına yönelik eleştirilerden oluşmaktadır. Bu haberlerin hakaret içerdiği ve kişilik haklarını ihlal ettiği iddia edilerek erişime engellenmesi talep edilmesine karşılık olarak herhangi bir hukuk veya ceza davası da açılmayarak erişime engellenmesi koruma tedbiri yöntemi kullanılmakta ve içerikler süresiz bir şekilde engelli kalmaktadır.

Türkiye, erişime engelleme rejimini Mart 2015 tarihi itibariyle 5651 sayılı Kanuna “Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” başlıklı 8/A maddesini yürürlüğe koyarak genişletmişti. Yine aynı kapsamda Cumhurbaşkanlığına "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç̧ işlenmesinin önlenmesi veya genel sağılığın korunması amacı ile internet içeriklerine erişimin engellenmesini BTK Başkanı’ndan talep etme yetkisi" verilmişti. Bu kararlar kapsamında Dicle Haber Ajansı, Azadiya Welat, Özgür Gündem, Rudaw, RojNews, ANF, Jin News haber siteleri düzenli olarak Türkiye’de erişime engellenirken Sendika.org5 ve SiyasiHaber.org da erişime engellenmişti.

Vikipedi: Özgür Ansiklopedi platformu (wikipedia.org) da 29 Nisan 2017 tarihinden itibaren erişime engellenen siteler arasında. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engelleme kararı Başbakanlık tarafından talep edilmişti. (MEDYA SERVİSİ)

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