Türkiye'de erişim engelleri: 1 yılda 245 bin site engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği 'Engelli Web 2018 - Türkiye’den erişime engellenen web siteleri, haber ve sosyal medya içeriklerinin analiz raporu'nu yayımlandı. Rapora göre 2018 yılı içinde en çok haberi engellenen haber sitesi kategorisinde 204 haberle Sözcü gazetesi ilk sırada yer aldı.

Deutsche Welle Türkçe'den Burcu Karakaş'ın haberine göre 2018 sonu itibariyle erişim engeli bulunan web sitesi sayısı en az 245 bin 825 olan Türkiye’de bu sitelerin 177 bin 515 tanesinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından erişime engellendiğine dikkat çekildi. 9 bin 227 alan adı ve web sitesine de sulh ceza hakimlikleri, savcılıklar ve mahkemeler tarafından erişim engellenmiştir

3 BİN HABER ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Rapora göre 2018 yılı içinde erişime engellenen 3.306 haber adresi (URL) tespit edildi. Bu haberler 159 farklı sulh ceza hakimliği tarafından verilen 618 farklı kararla erişime engellendi.

2018 yılında en çok haberi engellenen haber sitelerinin başında 204 haber ile Sözcü gazetesi geliyor. İkinci sırada 196 haberine erişim engeli gelen Cumhuriyet, üçüncü sırada ise 190 habere getirilen engel ile Hürriyet gazetesi yer alıyor. Rapor, Sözcü’nün 23, Cumhuriyet’in 22 ve Hürriyet’in de 67 engellenen haberi web sitesinden kaldırdığını da gösteriyor.

ENGELLENEN HABERLER SİLİNİYOR

Rapora göre, 2014'ten 2018 sonu itibariyle toplamda “en çok haberi engellenen haber sitesi” listesinin başını, 721 haber ile Hürriyet çekiyor. Hürriyet’i 641 haber ile Sabah, 585 haberle T24, 580 haberle Sözcü ve 549 haber erişim engeliyle Cumhuriyet izliyor.

Rapordaki kategoriler arasında “erişime engellenen haberleri en çok kaldıran ve silen haber siteleri” de yer alıyor. Bu kategoride, 2018 yılında erişime engellenen 138 haberinin 135’ini sitesinden kaldıran OdaTV ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 133 haberinin 115’ini kaldıran T24 ve üçüncü sırada 77 haberin tamamını kaldıran Akşam gazetesi yer alıyor. Siyasi içerik nedeniyle silinen haberlerin yanı sıra, kişisel haklara saldırı da haber engelleme gerekçeleri arasında yer alıyor.

AKDENİZ: SANSÜR MEKANİZMASI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Raporu değerlendiren Prof. Yaman Akdeniz, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkeleri arasında bu kadar kapsamlı internet içeriklerine müdahale eden başka bir ülke yok. Türkiye’deki internet sansür mekanizmasının korkunç boyutlara vardığını belirten Yaman, “Diğer ülkelerde çocuk pornografisi, nefret söylemi ya da telif hakları için engellemeler yapılırken Türkiye’de çok daha geniş bir mekanizma söz konusu” dedi.

Yaman Akdeniz, interneti hükümetin kontrol altına almaya çalıştığı "son savaş alanı" olarak görüyor. 2007 yılında erişim engelleme kararlarındaki çıkış noktasının “çocukları zararlı içerilerden korumak” olduğunu hatırlatan akademisyen, “12 yıllık süreçte engellemelerin norm haline geldiğini ve hesap verebilirlik ilkesinin uygulanmadığını görüyoruz. Bir liste hazırlanıyor, engelleme yapılıyor ve kimse sorgulamıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)