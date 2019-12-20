İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri kayyumlara karşı birleşik mücadele çağrısı yaptı

CHP'den yerel seçimlerde Urla Belediye Başkanı olarak seçilen İbrahim Burak Oğuz, geçtiğimiz günlerde “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama kararının ardından da Urla Belediyesi’ne ilçenin kaymakamı Önder Can kayyum olarak atandı. Yaşanan süreçle ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, HDP'li belediyelere kayyum atanırken demokrasi güçleri olarak ısrarla uyarı yaptıklarını ancak CHP'nin yeterli tepki göstermediğini söyleyerek birleşik bir mücadele çağrısı yaptı.

‘CHP, KAYYUMLARA KARŞI PASİF TUTUM SERGİLEDİ’

DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde gerçekleştirilen basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Güçleri adına İzmir Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Firidevs Çetin Uysal okudu. Uysal yaşananların sürpriz olmadığı, ilk HDP’li belediyeye kayyum atanması ile birlikte öngörülebildiğini belirterek, “Maalesef o günlerde demokrasi güçleri tarafından gidişata dair ısrarlı uyarılar yapılmış olması, bu anti-demokratik adımın Kürt illeri ile sınırlı kalmayacağının belirtilmesine karşın, ana muhalefet partisi CHP, kayyumlar karşısında yeterli tepkiyi gösterememiş, pasif bir tutum sergilemişti. Dahası, 31 Mart seçimleri sonrasında kayyum atamaları tekrar başlamışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz” şeklindeki ifadeleri, seçmen iradesinin ayaklar altına alınması karşısındaki tutumun ne olacağını daha o günden göstermişti” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘KAYYUMLARIN URLA İLE SINIRLI KALMAYACAĞI YÜKSEK İHTİMAL’

Sürecin, AKP iktidarının her fırsatta büyük değer atfettiğini ifade ettiği “sandıktan çıkan irade”ye, demokrasiye, istikrara bakışının ne olduğunu ortaya koyan sayısız örneklere yenilerini eklemekte olduğunu söyleyen Uysal, iktidarın kendinden olmayan her kesime düşmanlığını saklama ihtiyacı duymayarak milyonlarca insanın iradesini de hukuk tanımaksızın gasbetmeye devam edeceğinin mesajını verdiğini dile getirdi. Uysal, “Tehdit, HDP belediyeleri ile sınırlı kalmamış, “kapımıza” dayanmıştır. Ve maalesef bilinmektedir ki, bu uygulamanın Urla ile sınırlı kalmama ihtimali yüksektir. AKP iktidarının, özellikle ranta dönüştürülebilecek kamusal varlık kokusu aldığı il ve ilçe belediyelerine türlü gerekçelerle kayyum atama ihtimali hiç de uzak bir ihtimal değildir. Bu uygulamalar gücünün bir kısmını, ana muhalefetin geçmişteki pasif tutumundan, ortak mücadeleden kaçma pratiğinden almaktadır. Ancak kendini tehditten koruma güdüsüyle ne kadar kaçılırsa kaçılsın, iktidarın yöneliminin kayyum uygulamasını er ya da geç tüm ülkeye yaymak olduğu açık bir şekilde görülmüştür” dedi.

FAŞİZAN TUTUMA KARŞI MCÜADELE ÇAĞRISI

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak mücadele vurgusu yapan Uysal, “ Sadece kayyum uygulamaları ile sınırlı olmayacak bir şekilde, ülkedeki bütün anti-demokratik uygulama ve kararlara karşı birleşik bir mücadele cephesinin kurulması, toplumsal muhalefetin rejimin faşizan tutumuna karşı mücadele etme yolunu seçmesidir. Yaşananların bütün toplumsal kesimleri ilgilendiren bir yönetme anlayışının ürünü olduğunun bilinciyle, bu çerçevede bizlere düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyor, yurttaşlarımıza demokrasi, barış ve özgürlükler için bir arada durarak mücadele etme çağrısında bulunuyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)