20 Aralık 2019 10:59

Son 5 yılda 94 kadın "devlet koruması" altında iken öldürüldü

İçişleri Bakanlığının CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıt, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesinde devletin görevini yapmadığının itirafı oldu.

Fotoğraf: Evrensel

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    İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 5 yılda devlet koruması altında olan 94 kadın hayatını kaybetti. Yine son 5 yıl içerisinde 1 milyon 15 bin 337 farklı kadına yönelik gerçekleşen şiddet olayında toplam 1890 kadın öldürüldü.

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kadına yönelik şiddet konusundaki soru önergelerine İçişleri Bakanlığının verdiği yanıtlar, devletin görevini yerine getirmediğinin itirafı oldu. Gürer’in son 5 yıl içerisinde koruma altına alınan kadınlardan kaçının hayatını kaybettiğine dair sorusu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandı.

    SON 5 YILDA 94 KADIN KORUMA ALTINDAYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlığın verdiği yanıtta, 2015 yılında 18 kadın, 2016 yılında 21 kadın, 2017 yılında 16 kadın, 2018 yılında 22 kadın, 2019 yılının ilk 10 ayında ise 17 kadının koruma altında iken hayatını kaybettiği belirtildi. Buna göre son 5 yıl içerisinde 94 kadın koruma altında iken öldürüldü.

    Ömer Fethi Gürer’in aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların sayısına ilişkin sorusuna verilen yanıtta ise 2014 yılından bu yana toplam 1 milyon 15 bin 337 adet kadına yönelik şiddet vakası meydana geldiği, bu olaylarda 1890 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

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    İçişleri Bakanlığının verdiği yanıtlara göre kadına yönelik şiddet vakalarında son 5 yılda sürekli bir artış var.

    Bakanlık verilerine göre 2014 yılında 146 bin 756 olay, 2015 yılında 145 bin 213 olay, 2016 yılında 162 bin 110 olay, 2017 yılında 180 bin 307 olay, 2018 yılında 219 bin 801 olay, 2019 yılının ilk 10 ayında ise 157 bin 150 kadına karşı şiddet olayı yaşandı.

    Yine İçişleri Bakanlığının verilerine göre kadına yönelik şiddet nedeniyle 2014 yılında 306 kadın, 2015’te 360 kadın, 2016’da 304 kadın, 2017’de 353 kadın, 2018 yılında 279 kadın ve 2019 yılının ilk 10 ayında 288 kadın hayatını kaybetti.

    CHP Milletvekili Gürer, “Sadece son 5 yıl içerisinde devletin koruduğu 94 kadın öldürüldü. Şiddet gören 1 milyon kadından 2 bine yakını hayatını kaybetmiştir. Fiziksel ya da cinsel şiddete uygulanan yaptırımın yetersizliği yanında bir de duygusal ve ekonomik şiddet vardır ki bu bağlamda da yapılması gereken çok düzenleme olduğu bir gerçektir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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