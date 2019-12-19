Taybet İnan, Şırnak'ta anıldı: 7 gün sokak ortasında kalan insanlık onuruydu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği 19 Aralık'ta öldürülen ve cenazesi 7 gün boyunca sokakta bekletilen Taybet İnan ile Yusuf İnan, ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak il ve ilçe örgütlerinin katılımı ile düzenlenen anma öncesi HDP Silopi İlçe Örgütü, il binasından İnan ailesinin evine kadar yürüdü. İnan ailesi heyeti kapıda karşıladı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Anmada konuşan HDP Şırnak İl Eş Başkanı Zeki İrmez, “Taybet İnan şahsında yaşamını yitirenleri unutmayacağız. Sonuna kadar onlara sahip çıkacağız. Sokağın ortasında 7 gün Taybet Ana tek kalmadı, insanlığın onuru, vicdanı o sokakta kaldı. Bunu asla unutmayacağız” dedi.

İlan edilen yasaklarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini belirten İrmez, “Herkes terörist görülüyordu. 6 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki anne ve babalarımıza kadar insanlar katledildi. O günleri unutmayacağız, anılarına sahip çıkarak yaşatacağız” diye konuştu. (Şırnak/MA)

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