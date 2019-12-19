Fatma Şengül'ün katiline haksız tahrik indirimi uygulandı!

Fatma Şengül'ün katili Zeynel Akbaş'a "tasarlayarak öldürme" suçundan ceza verilmedi, "haksız tahrik indirimi" uygulandı. Akbaş'a indirimle 18 yıl ceza verilmesi üzerine Şengül'ün kızı Açelya Şengül fenalaşırken, baba da isyan etti: “Çocuğum kapısının önünde vuruldu, 18 yıl adalet mi? Sana bağırıyorum hakim!”

İstanbul Maltepe Gülensu Mahallesi'nde işe gitmek için çıktığı evinin önünde, aynı işte çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül'ün davasının ikinci duruşması bugün Kartal 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

soL'un haberine göre avukatlar Aylin Mert, Pelin Pınar Kaya ve Özge Demir, Fatma Şengül'ün ailesinin vekili olarak duruşmada yer aldı. Duruşmada katılan çok sayıda avukat Fatma Şengül’ün ailesine destek verdi.

Sanık vekilinin kapalı yargılama talebine, müşteki vekili Aylin Mert tarafından kapalı yargılamaya gerek bulunmadığı, yargılamayı uzatma amacı bulunduğu gerekçesiyle itiraz edildi.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ AÇIK"

Savcı tarafından önceki celsede verilen mütalaa aynen tekrar edildi.

Avukat Aylin Mert, söz alarak mütalaaya katıldıklarını, sanığın tasarlayarak öldürdüğünün açık olduğunu, sanığın beyanlarının çelişki içerdiğini belirtti. Sanığın silahı nereden bulduğuna ilişkin çelişkili beyanlarının mahkemeye sunulduğu belirtildi. Sanık silahı önce Suriyeli birinden aldığını iddia ederken, sonra babasından yadigâr olduğunu iddia etmişti. Sanık Akbaş'ın babasının ölüm tarihi ile silahın kendisine kaldığını söylediği tarihin ise çelişkili olduğu belirtildi.

Mert, sanığın tüm beyanlarının gerçek dışı olduğunun tanık beyanlarıyla netleştiğini söyledi.

"İNDİRİM UYGULANMASIN"

Sanığın cinayet için hazırlandığı, olayın gerçekleştiği sabah üzerinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek olduğunu vurgulayan avukatlar, sanığın Fatma Şengül'ü canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğünü belirterek iyi hal indirimine gidilmemesini talep ettiler.

Sanık avukatı ise kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildiğini, kararın bir ara kararla yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"

Fatma Şengül’ün çocukları Açelya, Koray ve Gökay Şengül de söz alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

TANSİYON RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sanık vekili söz aldı ve tevsii tahkikat taleplerinin reddine karar verildiğini, kararın bir ara kararla yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini belirtti. Mahkeme heyetince sanık vekilinin talebi reddedildi.

Söz verilen sanık Zeynel Akbaş, tansiyon rahatsızlığının bu olaya sebebiyet verdiğini iddia etti ve rahatsızlığının kontrol edilip tutanaklara geçilmesini talep etti.

Sanık müdafii adil yargılanma olması için esas hakkında savunma yapılması için süre verilmesi talebinde bulundu. Nedenin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sanık müdafii SEGBİS çözümlemeleri konusunda inceleme yapmak için süre talep etti.

Mahkeme Heyeti sanık müdafiinin talebine karşı katılan vekillerine söz verdi. Av. Aylin Mert söz alarak talebi kabul etmediklerini, kendilerinin SEGBİS çözümlemelerini dün UYAP'tan edinerek tüm gece çalıştıklarını söyledi.

Sanık müdafii haksız tahrik indirimi yapılmasını talep etti ve tasarlayarak öldürme suçunun olmadığını, öyle olsaydı sanığın gerçekleştirdiği fiilin sonuçlarını hesaplamış olması gerektiğini öne sürdü. Sanık müdafii ayrıca "şüpheden sanık yararlanır" ilkesinin göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Sanık, kendisinin dengeli olmadığını, yoksa yapmayacağını, tansiyon hastası olduğunu, bu nedenle öldürdüğünü söyledi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI!

Kararını veren mahkeme Zeynel Akbaş'a haksız tahrik indirimi ile 18 yıl hapis cezası verdi.

Karar üzerine adliyede "Fatma’nın hesabı sorulacak", "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları atıldı.

Şengül'ün kızı Açelya Şengül fenalaşırken, baba da duruşma sonrası karara isyan etti: "Çocuğum kapısının önünde vuruldu, 18 yıl adalet mi? Sana bağırıyorum hakim!" (HABER MERKEZİ)

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