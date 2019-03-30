30 Mart 2019 09:49
Maltepe'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Maltepe'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Fotoğraf: Evrensel
Maltepe'de bir kadın arkasından gelen adamın silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Maltepe İlçesi Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde işe gitmek için evinden çıkan Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 48 yaşındaki Fatma Şengül yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan saldırgan Zeynel Akbaş'ın hastanede tedavisi devam ediyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (HABER MERKEZİ)
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