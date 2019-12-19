Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Biz ayrılmadık, o bizi ayırdı

AKP'den istifa ederek Gelecek Partisini kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kurucular Kurulu toplantısında Genel Başkanlığa seçildi.

Ankara'daki Bilkent Otel’de düzenlenen toplantı sonrasında açıklama yapan Davutoğlu, “Genel Başkanlık ağır bir yüktür. Hedefi de kurumsallaşmayı sağladıktan sonra bu emaneti alıp daha iyi daha ehil nesillere tevdi etmektir. Biz de bu görevi üstlendik, Allah utandırmasın” diye konuştu.

ERDOĞAN’A CEVAP

Hem kendisine hem de arkadaşlarına yönelik eleştirilere dair cevap hakkı doğduğunu ifade eden Davutoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Her gün kapıma insanlar gelip ‘Size oy vermiştik, neden bıraktınız, ülke neden bu halde’ diye sorduklarında benim sözüm olmadı. Eğer bu kötü gidişatla ilgili yaptığım manifesto sonrasında oturup konuşma imkânı olsaydı yine susabilirdik. 3,5 yılda ayrı ayrı 5 tane rapor sundum. Bunların gereği yapılsaydı yine sesimiz çıkmazdı. Biz ayrılmadık, o bizi ayırdı. Biz ihraç talebiyle sevk edildik. Tarihte ilk defa. Bunu yapanlar vefadan bahsedebilirler mi? Bir akademisyene amfileri kapatanlar cefadan bahsedebilir mi? En önemlisi 'en yakın arkadaşım' dediği arkadaşına dolandırıcılık suçlaması yapılmasından sonra hâlâ vefadan bahsedilmesi mümkün mü? Ben hayatta hiçbir zaman hayatta verdiğim sözden geri dönmedim."

"HERKESLE DEMOKRATİK İTTİFAK YAPARIZ"

Açıklaması ardından soruları yanıtlayan Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Milletvekili veririz” açıklamalarına ilişkin, “Sayın Akşener bir zaruret halinden bahsetmiş. O bir geçmişteki bir uygulamaya atıfta bulunuyor. Ben siyasette doğal seyir içinde olmayan hiçbir şeye başvurmadım. İhtiyaç da olmayacağını düşünüyorum. Milletimiz bize ne takdir ederse başımızın üzerinde yeri var. Biz herhangi bir şekilde zorlukla karşılaşırsak herkesle demokratik ittifak yaparız, her kesimle. Siyaset köprü atma yeri değildir, köprüleri kurma mercileridir. Ak Partinin doğru gördüğümüz her hareketi destekleriz. Ak Parti bizi ihraç ederek köprü attı, biz köprü kuracağız” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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