Davutoğlu’nun oyları düşük; ancak iktidarı belirleyebilir

Anket şirketleri Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisini değerlendirdi. Anket şirketleri Davutoğlu’nun kurduğu partinin AKP tabanına etkisinin yüksek olacağı ve bunun dengeleri etkileyeceği görüşünde. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, kurucular listesi için “Karadenizli isim sayısını az buldum. Daha fazla Alevi olmasını beklerdim. Kürt sembolik isimler de sınırlıydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son iki seçimde yüzde 51.6 ve 52.4 oy aldığını hatırlatan Kulat, yeni kurulan partilerin en az yüzde 2.4 oy alacaklarını ve belirleyici konuma gelebileceklerini söyledi. Gezici Araştırma Şirketi Kurucusu Murat Gezici ise, bir ay içerisinde yaptıkları ankette Davutoğlu öncülüğünde kurulan partinin yüzde 0.9 oy alacağı sonucunu elde ettiklerini, bu oyun yüzde 85’inin İYİ Parti ve SAADET tabanından geldiğini belirtti. Gezici, “Yeni kurulan partilerin yüzde 40 oy alarak iktidara gelmek isteyen partiler olmadığını görüyoruz. AKP’nin tabanını etkilemek istiyorlar” dedi.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ise parti amblemi ve isminin akılda kalıcı olduğunu ifade etti. Özkiraz, “Ahmet Davutoğlu’nun partisinin çok büyük oylar alacağını düşünmüyorum. Fakat aldığı oy ne olursa olsun Cumhur İttifakından alacağı için bloklar arasında geçiş önemli. İktidarın değişiminde de Davutoğlu’nun partisi önemli bir konumda olacaktır” yorumunu yaptı. GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’ın değerlendirmesi ise şöyle: “Bir ay önceki araştırmamıza göre AKP’nin oyu yüzde 40, CHP’nin 26, MHP ve HDP’nin 10 ve üzeri, İYİ Partinin düşüşü olmasına rağmen yüzde 8 bandında. Bugün seçim olsa 4 puanlık bir boşluk oluyor, onun da kalanı tüm partilere dağıtılıyor. Davutoğlu’nun partisi doğrudan AKP tabanına odaklı. İYİ Parti kurulduğu zaman CHP’den hiç oy alacağı düşünülmüyordu. Ama ciddi anlamda oy aldı. Davutoğlu da AKP’yi mutlaka etkileyecektir. Bu etkinin ne kadar olacağını zaman gösterecek.” (HABER MERKEZİ)