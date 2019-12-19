Bakan Kurum: Kanal İstanbul'da ÇED raporu haftaya çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında (TOKİ) düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada son günlerde tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum “ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak” dedi.

“ARAZİ RANTINA MÜSAADE ETMEYİZ”

Güzergahın önceden bazı kişilere sızdırıldığı ve büyük arazi rantı elde edildiği iddialarına ilişkin de konuşan Kurum “O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik” ifadesini kullandı. (AA)

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