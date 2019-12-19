Mardin’de kayyumlar 288 işçinin işine son verdi

Ahmet KANBAL

Mardin’de HDP’li tüm belediyelere kayyum atandıktan sonra bugüne kadar 288 işçinin işine son verildi. Genel-İş Şube Başkanı Rahmi Güneş, işçilerin baskı altında tutulduğunu ve işten atılmakla tehdit edildiğini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos’ta Vali Mustafa Yaman’ın kayyum olarak atanmasından sonra ilçe belediyelerine de art arda el konuldu. Kentte HDP yönetiminde olan 5 ilçe belediyesine de kayyum atandı. HDP yönetimindeki tüm belediyelere kayyum atanırken kayyumların ilk icraatı işçi kıyımı oldu. Kayyumlar şu ana kadar 288 işçinin işine son verdi.

İŞÇİ KIYIMINDA İLK SIRADA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 236 işçinin işine son vererek işçi kıyımında birinci sırada yer alırken 16 Kasım’da kayyum atanan Savur Belediyesinde şu ana kadar 42 işçinin işine son verildi. Yine 4 Kasım’da kayyum atanan Kızıltepe Belediyesinde 9 işçi, 18 Ekim’de kayyum atanan Nusaybin Belediyesinde ise 1 işçinin işine son verildi. İşten çıkarılanların yanı sıra Kızıltepe’de 50 kişi hakkında daha işten çıkarılma kararı alındığı ve yakın zamanda işten çıkarılacakları bilgisi edinilirken kayyum atanan Derik ve Mazıdağı belediyelerinde ise henüz işten çıkarma yaşanmadı.

İŞÇİLER TEHDİT EDİLİYOR

Konuya dair konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Mardin Şube Başkanı Rahmi Güneş, kayyum atamalarıyla birlikte belediyelerde işten çıkarmaların başladığını söyledi. Mardin’in işsizliğin en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Güneş, şu ana kadar işten çıkarılanların sadece öğrendikleri bilgilerle sınırlı olduğunu kendilerine ulaşmayanların da olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. İşten atılmalara karşı olduklarını dile getiren Güneş, işten çıkarılan kimi işçilerin 9 ila 10 yıllık çalışanlar olduklarını söyledi.

Genel-İş Mardin Şube Başkanı Rahmi Güneş | Fotoğraf: MA

Benzer şekilde diğer sendikalara üye olmaları yönünde de işçilerin baskı altına alındığını dile getiren Güneş, belediyedeki müdürlerin işçilere dayatmada bulunduğunu söyledi. Baskıların kayyum atamalarıyla birlikte başladığını belirten Güneş, işçilerin sendikadan istifaya zorlandığını söyledi. İşçilerin işten atılmakla tehdit edildiğini ifade eden Güneş, “İşçiler farklı sendikalara götürülerek ‘e-devlet şifrenizi verin. TC kimlik numaranızı verin. Vermezseniz sizi işten atarız’ diye tehdit ediliyorlar. İşçi de ekmek mücadelesi ile ne yapacağını bilemiyor. Dramatik bir durum yaşıyoruz. Baskı ile işçilere sendika değiştirtmek doğru bir şey değil. Derhal bunu yapanlar ellerini işçiden çeksinler. Biz DİSK olarak işçilerin yanında durmaya ve haklarını aramaya devam edeceğiz” diye konuştu. (MA)

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