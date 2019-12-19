Nijerya'da altın madeninde göçük: En az 6 ölü

CHP'li Utku Çakırözer: Libya Anlaşması ikinci bir Suriye macerası

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edilen Libya Anlaşması için “İkinci bir Suriye macerası” dedi. Engin Altay da CHP, HDP ve İYİ Partinin hayır oyu verdiğini söyledi.