Nijerya'da altın madeninde göçük: En az 6 ölü
Nijerya'da altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında 50'ye yakın işçinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Fotoğraf: Pixabay
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Zawan Bölge Yetkilisi Gwottson Fom, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Plateau eyaletine bağlı Zawan bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde göçük meydana geldiğini belirtti.
Enkaz altında 50'ye yakın işçinin bulunduğunu aktaran Fom, arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi.
Fom, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Nijerya'da, yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren ocaklarda çalıştığı belirtiliyor. (Abuja/AA)
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